Мініатюрним хвостикам крихітні турботи: вчені з'ясували, чому маленькі собаки живуть довше

Нове дослідження показує, що розмір собак зовсім не пов'язаний з тим, що вони більш схильні до хвороб, але деякі відмінності все ж є.

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Люди й собаки живуть пліч-о-пліч кілька десятків тисяч років: за цей час ми багато чого дізналися про своїх вихованців, але вони не перестають нас дивувати. Наприклад, попередні дослідження показали, що тривалість життя мініатюрних порід собак у рази вища, ніж у більших, пише Daily Mail.

У новому дослідженні вчені вирішили зосередитися на розумінні того, чому так відбувається. Загалом команда проаналізувала 238 різних порід і виявили, що довголіття мініатюрних порід зовсім не пов'язане з тим, що великі собаки більш схильні до хвороб. Справа зовсім в іншому.

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Команда вчених з Вашингтонського університету дійшла висновку, що обидві групи собак страждають від однакової кількості захворювань. Однак ті хвороби, які вражають дрібніші породи, просто не такі серйозні. Наприклад, більші породи схильні до раку, шлунково-кишкових проблем та інфекцій. У той час як тварини меншого розміру схильні до захворювань очей, проблем з печінкою і респіраторних захворювань.

Загалом у дослідженні взяли участь 27 541 власник собак, яких попросили взяти участь в онлайн-опитуванні про здоров'я і життєвий досвід вихованців. Під час опитування власники вказали такі дані як:

вік;

точна вага;

проблеми зі здоров'ям;

місце проживання (місто, передмістя, сільська місцевість);

попередні медичні діагнози вихованців у 13 категоріях.

Вчені проаналізували анкети власників собак і виявили, що тварини вагою понад 20 кг страждали від важчих захворювань, тоді як баки меншого розміру стикалися з менш серйозними проблемами з диханням, захворюваннями печінки або підшлункової залози, а також з очима і серцем.

За словами провідного автора дослідження Юнбі Нама, вони з колегами не знайшли зв'язку між статтю і чистотою породи та місцем проживання тварин. Однак помітили чіткий зв'язок між серйозністю захворювання і тривалістю життя, а також розмірами тварини.

Команда також зазначає, що виявила зв'язок, але не знає, чим він обґрунтований. Дослідники визнають, що будуть потрібні додаткові дослідження, щоб розкрити причинно-наслідкові зв'язки між віком, розміром і поширеністю захворювань у собак.

Раніше Фокус писав про те, що вчені зрозуміли, чому собаки так сильно виляють хвостами.