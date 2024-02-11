На частині Землі зник зв'язок після найпотужнішого вибуху на Сонці (відео)

На нашій зірці виник потужний спалах Х-класу, через який постраждали деякі регіони нашої планети.

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Космічний апарат NASA під назвою Solar Dynamics Observatory зафіксував появу на Сонці спалаху класу Х, які є найпотужнішими енергетичними вибухами з усіх можливих на нашій зірці. Випромінювання, яке досягло Землі, спричинило короткочасне відключення радіозв'язку на двох континентах, пише Space.

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У сонячній плямі AR3576, де і виникають сонячні спалахи, 9 лютого з'явився один із найпотужніших спалахів на Сонці, який належить до класу Х3.4.

Сонячні спалахи виникають, коли магнітна енергія накопичується в сонячній атмосфері і вивільняється у вигляді сильного викиду електромагнітного випромінювання. Усі спалахи поділяють на 5 класів, причому спалахи класу Х є найпотужнішими. Кожен наступний клас спалахів має в 10 разів меншу потужність, ніж попередній. Після класу Х йдуть у порядку зменшення сили вибуху клас М, С, В і А. Усі спалахи в даних класу мають цифрові позначення від 1 до 10, що показує їхню потужність. Тільки спалахи класу Х не мають жодних цифрових обмежень, тобто вони можуть бути і класу Х11 і так далі.

У сонячній плямі AR3576, де і виникають сонячні спалахи, 9 лютого з'явився один із найпотужніших спалахів на Сонці, який належить до класу Х3.4 Фото: Скриншот

За словами фізика Кіта Стронга, який займається вивченням Сонця, під час спалаху з'явився також корональний викид маси або викид плазми в космос. Але пляма AR3576 не була спрямована на Землю, а тому, враховуючи швидкість польоту плазми в космосі, вона могла б досягти Землі вже 11 лютого, але цього не сталося. Якби плазма врізалася в магнітне поле Землі, то це призвело б до появи надзвичайно сильної геомагнітної бурі на планеті. Такі бурі провокують порушення в роботі супутників на орбіті та енергетичної інфраструктури на Землі. За словами Стронга, нам просто пощастило, що сонячна плазма пролетіла повз Землю.

Хоча в цьому плані нам пощастило, все ж Земля не уникла негативного впливу активності Сонця. Електромагнітне випромінювання, яке вирвалося внаслідок спалаху класу Х3.4 досягло Землі всього за 8 хвилин. У результаті відбулася іонізація верхніх шарів атмосфери планети, що призвело до короткочасного вимкнення радіозв'язку в Південній Америці, Африці та над південною частиною Атлантичного океану.

Сонце проявляє все сильніше свою активність у міру наближення до сонячного максимуму, який має настати вже цього року. Це період в 11-літньому сонячному циклі, коли на Сонці виникає дуже багато вибухів і викидів плазми.

До речі, як уже писав Фокус, гігантську сонячну пляму AR3576 навіть зміг побачити з поверхні Марса марсохід Perseverance і зробив її фотографію.

Також Фокус писав про те, що фізики знизили швидкість світла в 10 000 разів під час експерименту. Новий експеримент показує більш ефективний метод уповільнення світла.

Нагадуємо, що вчені створили найповніший каталог незвичайних спалахів на Сонці, які з'являються повільніше, ніж інші, як уже писав Фокус.