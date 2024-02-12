Уникнути хвороби Альцгеймера: названо прості способи зберегти здоров'я мозку

Нещодавно вчені з'ясували, що за допомогою простих щоденних звичок ми можемо убезпечити свій мозок від захворювань, спричинених віком, і поліпшити його стан, навіть якщо вони вже є.

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Під час недавнього дослідження вчені зробили незвичайне відкриття, яке може допомогти нам зберегти гостроту розуму з віком. Це дослідження проливає світло на те, як певний спосіб життя може істотно вплинути на здоров'я нашого мозку, потенційно знижуючи ризик погіршення когнітивних здібностей і недоумства, включно з хворобою Альцгеймера, пише Prevention.

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Під час нового дослідження вчені вивчили життя і здорові звички 586 осіб, які дожили в середньому до 91 року. Ці люди брали участь у довгостроковому дослідженні, щорічно проходячи обстеження, під час якого вивчали їхнє фізичне і психічне здоров'я, а також спосіб життя впродовж понад двох десятиліть.

Під час дослідження було виявлено п'ять ключових чинників способу життя, які, вочевидь, відіграють найважливішу роль у підтримці здоров'я мозку:

Повна відмова від куріння.

Фізична активність протягом щонайменше 150 хвилин щотижня.

Помірне споживання алкоголю — не більше одного напою на день для жінок і двох для чоловіків.

Участь у заходах, що стимулюють роботу мозку, як-от читання, ігри або відвідування музеїв.

Дотримання дієти, багатої на рослинну їжу, відомої як дієта MIND, яка містить елементи середземноморської дієти.

Ці звички, згідно з дослідженням, не тільки сприяють загальному зміцненню здоров'я, а й мають особливий вплив на мозок. Наприклад, дослідження показало, що більш суворе дотримання цих звичок здорового способу життя пов'язане з появою меншої кількості бета-амілоїдних бляшок, які є індикаторами хвороби Альцгеймера, і кращими показниками в когнітивних тестах.

Важливість цих висновків полягає в тому, що вони пропонують конкретні дії, які люди можуть зробити, щоб потенційно знизити ризик погіршення когнітивних здібностей. Це особливо примітно, тому що переваги спостерігалися навіть у тих, у кого в мозку вже було виявлено ознаки хвороби Альцгеймера і слабоумства.

Дієта MIND, що ґрунтується на рослинній їжі та включає фрукти, овочі, горіхи, боби, оливкову олію і цільне зерно, була зазначена за її роль у зміцненні здоров'я мозку. Ця дієта багата на поліфеноли, сполуки з нейропротекторними властивостями, які можуть зменшити запалення і підтримати здоров'я серця і кишківника — фактори, які тісно пов'язані зі здоров'ям мозку.

Крім того, дослідження, проведене під керівництвом Клодіана Дхана, підкреслює важливість розумової активності як способу захисту від деменції. Воно припускає, що підтримка роботи мозку, подібно до тренування м'язів, може допомогти зберегти його здоров'я і функціональність.

Результати дослідження підкреслюють, що поєднання правильного харчування, регулярної фізичної активності, помірного споживання алкоголю, відмови від паління та розумової активності може сприяти поліпшенню здоров'я мозку і потенційно знизити ризик зниження когнітивних здібностей. Такий цілісний підхід до зміни способу життя говорить про взаємозв'язок систем нашого організму і силу впливу нашого щоденного вибору на наше довгострокове здоров'я.

Хоча дослідження припускає, що ці фактори способу життя можуть чинити захисний вплив на мозок, вчені також рекомендують людям, у яких є побоювання стосовно деменції або сімейна історія цього захворювання, звертатися до медичних працівників за індивідуальними рекомендаціями. Це дослідження поповнює зростаюче число доказів того, що зміна способу життя може відігравати вирішальну роль у підтримці когнітивного здоров'я з віком.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.