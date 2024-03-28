Найдавніше дерево у світі: сосна застала будівництва єгипетських пірамід

За словами дослідників, дерево належить до виду остистих сосен, які є одними з довгожителів.

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Остиста сосна, яку було названо на честь біблійного персонажа Мафусаїла, що жив 969 років, є найстарішим деревом на Землі з тих, що були знайдені, пише IFLScience.

Вік дерева оцінюють у 4789 років, якщо не старше. Мафусаїл росте в районі між хребтом Сьєрра-Невада в Каліфорнії та кордоном Невади, в Національному лісі Іньо. Точне місце розташування дерева тримається в секреті з метою безпеки.

Не дивно, що саме остиста сосна виявилася довгожителем-рекордсменом. Група дерев відома як екстремофіли, вони живуть у регіонах з екстремальними кліматичними умовами та дуже сухим ґрунтом.

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Дерева пристосувалися до таких умов завдяки своєму корінню, яке розташовується недалеко від поверхні, щоб збирати якомога більше води. Також деревам не страшні шкідники, оскільки їхні шишки і деревина дуже щільні, настільки, що жодна комаха не зможе потрапити всередину стовбура.

Є тільки одне дерево у світі, яке могло б поборотися з Мафусаїлом за звання найдавнішого. Це гігантський кипарис, який отримав прізвисько Прадідусь. Він росте в стародавньому лісі на півдні Чилі і вчені вважають, що вік дерева перевищує 5 тис. років. Але в оцінці віку кипариса є деякі нюанси.

Річ у тім, що вік дерев визначається шляхом висвердлювання зразка з серцевини дерева, за яким потім підраховують річні кільця.

Науковці Джонатан Барічівіч та Антоніо Лара спробували взяти зразок із серцевини кипариса, але так і не змогли дістатися до середини дерева. Тому дослідники використали моделювання, використавши зразки інших дерев для оцінки.

Оскільки такий аналіз суперечить усталеним методам, сосна Мафусаїл поки що утримує своє перше місце.

Нагадаємо, польське 200-річне "Серце саду" втретє стало найкрасивішим деревом Європи. Дослідники підбили підсумки конкурсу "Європейське дерево року 2024", титул втретє поспіль дістався польському дереву.