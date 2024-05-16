Секретна клітина. Учені знайшли те, що змушує бути хорошими батьками

Автори нового дослідження вважають, що всього одна клітина робить з мишей залучених батьків, але вона є далеко не у всіх тварин.

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У тваринному світі серед ссавців широко поширена поліаморія. Статистика свідчить про те, що лише 3-5% ссавців насправді є моногамними і вчені вже давно намагаються зрозуміти, яку користь моногамія може дати цим тваринам, пише Inverse.

Останнім часом дедалі більше досліджень вказують на те, що така поведінка має вирішальну біологічну основу. Ба більше, вчені, схоже, щойно стали на крок ближче до розуміння механізмів, що лежать в основі цієї поведінки.

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Нове дослідження показує, що моногамні тварини з більшою ймовірністю стануть залученими батьками. Утім, команда визнає, що надалі вченим ще доведеться визначити біологічні механізми, що лежать в основі моногамії та поліаморії.

Батьківська клітина

За словами провідного автора дослідження, доцента кафедри екології, еволюції та біології довкілля в Інституті поведінки мозку Цукермана Колумбійського університету Андреса Бендескі, у своїй новій роботі вчені виявили абсолютно нову клітину в надниркових залозах виду моногамних мишей, відомих як миші Олфілда.

Команда назвала новий вид клітин zona inaudita, що в перекладі з латині означає "раніше нечувана зона", оскільки раніше ця клітина не спостерігалася у тварин. Зазначимо, що у своїй роботі вчені також спробували виявити клітину у виду немоногамних мишей, проте не змогли її виявити.

Секрет батьківства

Дослідники виявили, що нещодавно виявлена клітина активує фермент AKR1C18, що перетворює стероїдний прогестерон на гормон, званий 20-альфа-гідроксипрогестерон (20α-OHP). Цей гормон, як виявили вчені, сприяє турботливій батьківській поведінці.

Вчені також ввели гормон іншим видам і виявили, що у батьків зріс рівень турботи про своє потомство: тварини з більшою ймовірністю збирали дитинчат і повертали їх у гніздо. Цікаво, що гормон стимулював батьківську поведінку навіть у виду, у яких раніше вона не спостерігалася. До приймання гормону жодна з цих мишей не доглядала за своїми дитинчатами та не ховала їх у купу. Після дози 17 відсотків із них доглядали за своїми дитинчатами та ізолювали їх у гнізді.

Що стосовно людей

Команда також дослідила еволюційно-генетичну основу zona inaudita. Вони виявили, що ці клітини розвинулися тільки у двох видів мишей — олдфілдських і пляжних — приблизно 20 000 років тому. За словами авторів дослідження, це сталося "в одну мить з погляду еволюції".

За словами Бендескі, їхня з колегами робота стосувалася винятково мишей, проте вони припускають, що результати можуть бути застосовні й до людей. Якими б різними не були люди та миші, миші мають 85% наших генів. Водночас учені визнають, що потрібні додаткові дослідження, щоб перевірити ці результати.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, як змінювався вік батьків за останні 250 тисяч років.