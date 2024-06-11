Унікальні для Землі. На планеті є тварини, які кличуть одна одну на ім'я, подібно до людей

Дослідники використовували алгоритм штучного інтелекту для аналізу криків двох стад африканських слонів савани в Кенії й виявили щось дуже цікаве.

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Земля є домом для мільйонів видів тварин і всі вони унікальні в якомусь роді. Кожен вид використовує різні вокалізації або інші методи для спілкування один з одним, але тепер учені виявили, що один вид тварин, схоже, спілкується подібно до людей, називаючи своїх родичів по іменах, пише The Guardian.

Раніше вчені виявили, що дельфіни й папуги звертаються один до одного, наслідуючи звуки представників свого виду. Однак слони є першими тваринами, відмінними від людини, які використовують імена, що не потребують наслідування.

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У новому дослідженні міжнародна група дослідників використала алгоритм штучного інтелекту для аналізу криків двох африканських стад слонів савани в Кенії. Результати дослідження не просто показали, що слони використовують певні вокалізації для окремих особин, а й розпізнають і реагують на заклик, адресований їм, ігноруючи при цьому інші сигнали, адресовані іншим.

За словами провідного автора дослідження, поведінкового еколога з Університету штату Колорадо Майкла Пардо, отримані ними результати вказують на те, що слони можуть визначити, чи призначений їм поклик, просто почувши його. Цікаво, що це працює навіть якщо слон перебуває поза початковим контекстом.

Під час дослідження вчені проаналізували вокалізації слонів, зафіксовані в кенійському національному заповіднику Самбуру і національному парку в період з 1986 по 2022 роки. Далі команда використовувала алгоритм машинного навчання і змогла ідентифікувати 469 різних сигналів, зокрема: 101 слон, який видає сигнали, і 117 слонів, які приймають сигнали.

Зазначимо, що слони видають широкий спектр звуків: від гучного трубного звуку до неймовірно тихого гуркоту, що його неможливо почути неозброєним людським слухом. Імена не завжди використовувалися при криках слонів. Але коли імена вигукувалися, це часто відбувалося на великій відстані, і коли дорослі зверталися до молодих слонів. У результаті вчені вважають, що на освоєння цього таланту, ймовірно, можуть піти роки.

Результати дослідження також показують, що найпоширенішим закликом був "гармонійно насичений низькочастотний звук". За словами дослідників, коли дослідники програвали слону запис, у якому їхній друг або член сім'ї вигукував їхнє ім'я, тварина реагувала позитивно та "енергійно". Водночас слони виявляли значно менше ентузіазму, коли називали родичів по іменах.

Таким чином, учені дійшли висновку, що слони не просто імітували поклик передбачуваного одержувача, а справді кликали його на ім'я. У результаті слони та люди — єдині відомі тварини, які вигадують один одному імена, а не просто копіюють звук одержувача.

Тепер вчені закликають провести додаткові дослідження еволюційного походження таланту називати побратимів на ім'я, з огляду на те, що предки слонів відокремилися від приматів і китоподібних близько 90 мільйонів років тому. При цьому, попри всі відмінності, у слонів і людей насправді багато спільного, зокрема розширені сім'ї, соціальне життя, високорозвинений мозок і тепер, імовірно, здатність до "обзивання" родичів.

Раніше Фокус писав про те, як слони отримали свої неймовірні хоботи: на їхніх предків мільйон років тому щось тиснуло.