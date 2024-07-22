Старший за першу вакцину. Скільки років було найстарішому папузі у світі (фото)

Дослідники розповіли, про найстарішого какаду у світі, на ім'я Кокі Беннетт, якому вдалося прожити стільки, що люди позаздрили б.

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Наша планета є домівкою для безлічі істот: деякі з них давно вимерли, а інші продовжують процвітати. Якщо говорити про рекордсменів-довгожителів, на думку навряд чи прийде какаду, але вчені розповіли про Кокі Беннетта — папугу, якій вдалося дожити до 120 років, пише IFLScience.

Дослідження показують, що Кокі був народжений до відкриття Розеттського каменю і качкодзьоба, а, можливо, і відкриття першої вакцини. Він став справжньою легендою в Сіднеї (Австралія) і помер 1916 року у віці 120 років.

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Середня тривалість життя какаду з сірим чубчиком становить близько 80 років і порівняна із середньою тривалістю життя людини, які за ним доглядали. Однак щасливому какаду вдалося подолати цей поріг на неймовірні 50%, що є дивовижним досягненням не тільки у світі пернатих, а й на всій планеті. У результаті за своє життя Кокі пережив щонайменше двох своїх власників.

За словами історика Кеті Гілкріст, перші 78 років свого життя какаду подорожував світом разом зі своїм власником, капітаном Джорджем Еллісом, який займався торгівлею на своєму кораблі на островах Південного моря.

Елліс помер у віці 87 років і тоді Кокі взяв на виховання племінник капітана. Разом з Еллісом какаду здійснив сім навколосвітніх подорожей, а потім вирушив на "пенсію". Залишок життя Кокі прожив з парою, на ім'я Джозеф і Сара Боуден.

Кокі Беннетт у готелі Sea Breeze, 1914 рік Фото: Sutherland Shire Library

1889 року, коли Джозеф помер, Сара знову вийшла заміж і Кокі вкотре переїхав на південь Сіднея — саме тут він насправді став зіркою. Сара та її новий чоловік Чарльз Беннет купили готель, де Кокі став справжньою визначною пам'яткою. Відомо, що папуга був дуже балакучий і популярний, а тому про нього стало відомо по всьому місту і навіть за його межами. Історики зазначають, що какаду був відомий своїми комічними фразами, такими як: "по одному, джентльмени, будь ласка", "якби в мене було ще одне чортове перо, я б полетів!".

Відомо, що останні кілька десятиліть свого життя папуга Кокі провів майже лисим. Причиною тому поширена вірусна хвороба, яка й сьогодні вбиває до 50% какаду, не даючи їм досягти статевої зрілості. Ця хвороба також стала причиною його незвичайного дзьоба: довгого, вузлуватого та викривленого. У результаті какаду міг вживати лише попередньо розмелену їжу, щоб отримувати хоч якісь поживні речовини.

Какаду Кокі помер 26 травня 1916 року, він помер у віці 120 років. Можна подумати, що папуга був лише птахом-рекордсменом, однак насправді він став настільки популярним, що до його клітки прикріпили коробку для пожертвувань. У результаті Кокі не просто став довгожителем, але також зміг допомогти місцевій лікарні Святого Георгія.

Раніше Фокус писав про те, що в Австралії люди та какаду борються за сміття: міжвидове протистояння зацікавило вчених.