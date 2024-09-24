Працюють спільно. Восьминоги кооперуються з рибами для полювання, але іноді "б'ють у спину" (відео)

Дослідники зафіксували цікаву мисливську поведінку зграї риб і восьминогів, які працюють спільно, щоб полювати на іншу рибу.

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Світовий океан є домівкою для неймовірної кількості видів і деякі з них дивовижним чином навчилися працювати спільно, щоб удосконалити свою мисливську поведінку. Подібні мисливські зграї, що складаються з восьминогів і риб, були помічені за спільною працею в дикій природі, пише IFLScience.

Раніше вважалося, що мозкоподібні восьминоги природним чином очолюють зграї, але нові дослідження показують, що цей ланцюжок команд насправді складніший, ніж вважалося раніше. Полювання з рибою — особливо цікава поведінка для денного восьминога (Octopus cyanea), оскільки ці тварини, як правило, ведуть поодинокий спосіб життя. Але ця поведінка одинака, схоже, тьмяніє, коли приходить час полювання — спостереження показують, що восьминоги кооперуються з різними видами риб, зокрема з барабулею і групером.

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У новому дослідженні команда з Інституту поведінки тварин Товариства Макса Планка спробувала з'ясувати, якою є динаміка груп у цих мисливських зграях. Вчені провели кілька експедицій у Червоному морі, де їм вдалося відстежити 13 різних груп, що склало понад 120 годин даних про час занурення.

За словами співавтора дослідження, доктора Саймона Джингінса, найскладнішою частиною дослідження став пошук таких груп, оскільки восьминоги, як правило, ховаються, коли вперше бачать учених. На щастя для команди, через деякий час їм все ж вдалося виявити такі змішані мисливські групи.

Спостерігати за підводними полюваннями восьминогів і риб було воістину заворожуючим Фото: Eduardo Sampaio/Simon Gingins

Аналіз даних показав, що різні члени групи ухвалювали різні ключові рішення. Наприклад, коли йшлося про напрямок руху зграї, рішення, здавалося, ухвалювала барабуля. Водночас восьминоги з більшою ймовірністю очолювали групу, коли справа доходила до ухвалення рішення про те, чи слід групі нападати та коли саме це робити.

Вчені вважають, що така командна робота може бути корисною, оскільки барабуля, схоже, прискорює процес виявлення здобичі, тоді як восьминіг краще справляється з її ловом. Вчені вважають, що така командна робота істотно покращує ефективність і швидкість полювання.

Однак це не все, що виявили вчені. Восьминоги вже відомі своєю агресивністю, а тому нове відкриття не надто здивувало вчених. Результати показують, що восьминоги використовують "кулачні бої", щоб витіснити інших членів групи. Щось подібне спостерігалося і серед риб — учені спостерігали, як вони витісняли окремих членів команди, кидаючись один на одного.

Денне полювання на восьминога з синьою барабулькою, тоді як чорноперий групер чекає на нього Фото: Eduardo Sampaio/Simon Gingins

Команда вважає, те, чи співпрацювали тварини, чи конкурували, мабуть, залежало від складу групи, а удари як засіб відновлення контролю є чудовим міжвидовим механізмом зворотного зв'язку для денного восьминога, який зазвичай є самотньою істотою.

Враховуючи, що восьминоги є безхребетними, така поведінка демонструє несподівано високий рівень гнучкості для роботи з різними видами. Крім того, поведінка восьминогів і риб є демонстрацією того, що система "класичного лідерства" не є гарним способом опису складних взаємодій, які спостерігаються серед міжвидових мисливських груп.

Раніше Фокус писав про те, що восьминоги можуть визначати смак на дотик.