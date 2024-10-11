Віком 150 млн років. Знайдено найдовшу у світі стежку, протоптану динозавром (відео)

Вчені використовували дрон, щоб зафіксувати найдовші сліди динозаврів, залишені одним із них понад 150 мільйонів років тому.

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Історія Землі налічує понад 4,5 мільярда років: за цей час наша планета стала домівкою для неймовірної кількості видів. Деякі з цих тварин процвітають донині, а інші, наприклад, динозаври, давно вимерли — їх знищив величезний астероїд, що зіткнувся із Землею, пише IFLScience.

Століттями вчені раз у раз знаходять скам'янілі рештки динозаврів, що дають змогу пролити світло на їхню історію. Тепер учені виявили щось куди більш дивовижне — найдовшу у світі стежку, протоптану динозаврами. Понад 150 мільйонів років тому древній завропод прогулявся цією стежкою, яка в сучасному світі стала частиною Колорадо — тепер цей шлях можуть пройти та люди.

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Колорадо відомий своїм багатством скам'янілостей динозаврів, а тому його часто називають "мрією палеонтолога", але місцеперебування слідів динозаврів у Вест-Голд-Хілл неймовірно особливе. Воно розташоване на висоті близько 2 835 метрів і являє собою 96,3-метрову ділянку зі 134 послідовних слідів динозаврів, датованих пізньою юрою.

Учені припускають, що сліди на найдовшій стежці, протоптаній динозаврами, залишив завропод: довгошиїй, товстоногий динозавр, який загинув унаслідок падіння на Землю астероїда. Зазначимо, що ця стежка зовсім не є місцем найбільшого скупчення слідів динозаврів у США — це звання належить стежці Пікет-Вайр-Каньйон. Вона також розташована в Колорадо. Водночас за словами вчених, Вест-Голд-Хілл, насправді є найдовшим відомим безперервним набором слідів динозаврів у світі.

Дослідникам також вдалося зняти стежку за допомогою безпілотника — на ній також видно сліди різкого повороту: завропод пройшов на північ приблизно 45 метрів, перш ніж повернути на 180° на південь, пройшов близько 15 метрів, а потім повернув на схід і продовжив іти. Далі сліди динозавра губляться. На жаль, навряд чи нам коли-небудь вдасться зрозуміти, чому змінився напрямок руху завропода.

Дослідники зазначають, що подібні свідчення досить рідкісні в сучасному світі — науці відомо лише шість подібних прикладів повороту завроподів, виявлених у США та Китаї — лише один із них показує різкий поворот динозавра.

За словами Джима Піттса, що виконує обов'язки лісового інспектора національних лісів Гранд-Меса, хороші новини для туристів полягають у тому, що сліди стежки динозаврів у Вест-Голд-Хіллі тепер є громадською землею. Раніше ця земля належала родині Чарльз, яка володіла цим місцем із 1945 року. Цікаво, що до 2021 року власники землі не підозрювали, що дірки під їхніми ногами насправді є слідами динозаврів.

Після цього сім'я звернулася до Лісової служби США, щоб дізнатися, чи буде вона зацікавлена в придбанні землі, щоб її можна було зберегти й використати для громадського користування, і було укладено успішну угоду.

Раніше Фокус писав про те, що однакові сліди динозаврів знайшли на різних континентах.