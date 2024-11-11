Волочить ноги і рухається по колу: вчені розповіли, яких їжаків справді варто врятувати

Їжаки є одними з найбільш врятованих диких тварин в усьому світі, але далеко не всім із них справді необхідна допомога людей.

З настанням ночі їжаки часто блукають садами та прибудинковою територією в сутінках. Раніше вчені рекомендували підбирати їжаків восени та тримати їх до весни вдома, щоб надати можливість вижити. Вчені вважали, що їжаки просто не зможуть пережити сплячку, якщо у них є нестача ваги, але тепер дослідники вважають інакше, пише PHYS.org.

Тепер екологи дійшли висновку, що дрібніші їжаки насправді здатні пережити зиму. Річ у тім, що зміна клімату, по суті, робить зими теплішими та вологими, при цьому температури залишаються високими протягом всієї осені, а це означає, що їжаки залишаються більш активними довше. У результаті деякі з тварин не впадають у сплячку до кінця грудня або січня, що надає їм достатню кількість часу для набору ваги.

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Зазначимо, що у Великій Британії, наприклад, загалом понад 300 притулків для їжаків. На жаль, осінь і зима — найактивніший сезон, коли притулки переповнені й більше не можуть прийняти нових пацієнтів. Наприклад, дослідження 2006 року показало, що лише у Великій Британії на реабілітації в цей період перебувало 40 000 їжаків.

Дослідження 2019 року, проведене командою з Університету Ноттінгем Трент, показало, що реабілітовані їжаки, випущені в зимові місяці вагою близько 600 грамів, цілком здатні вижити. Вчені зазначають, що під час випуску їжаків у дику природу температура була вищою за нуль, але в іншому жодної додаткової підтримки їжакам не було потрібно.

Простими словами, екологи дійшли висновку, що нема потреби тримати їжаків у рятувальних службах до весни — це чудові новини, але, на жаль, не всі про це знають. Дослідники виявили, що деякі рятувальники продовжують тримати їжаків у зимовий час і випускають їх на волю лише навесні. Їжаки виходять зі сплячки, коли температура постійно вища за 10 °C, і починають розмножуватися на початку року, проте екологи стурбовані тим, що тварини, які перебувають у неволі взимку, по суті, пропускають важливу частину сезону розмноження.

Ба більше, деякі їжаки, по суті, можуть взагалі не розмножуватися, що скорочує загальну кількість виводків, а деякі самки народжують дитинчат пізніше протягом року. Вчені стурбовані тим, що популяція, по суті, може втратити частину свого генетичного різноманіття через меншу кількість їжаків, які розмножуються. Крім того, тривале утримання тварин у неволі може спричинити стрес, а тривалий стрес може знизити репродуктивність, послабити імунітет і призвести до поганого здоров'я.

Коли слід рятувати їжаків

Їжаки ведуть нічний спосіб життя, а тому перебувають на вулиці вдень, восени або взимку лише в тому разі, якщо їм потрібна допомога. Влітку вагітні їжаки іноді будують гнізда вдень, але восени та взимку єдині їжаки, які активні вдень, нездорові.

Екологи зазначають, що рятувати також необхідно будь-якого пораненого їжака: волочить він ноги, стікає кров'ю, хитається або ходить колами. Їжаки стикаються з безліччю небезпек на околицях, включно з рухом транспорту, газонокосарками, собаками, сітками та багаттями.

Не менш важливим моментом є стан тіла тварини, а зовсім не її вага. Коли вони згортаються, здорові їжаки круглі, а їхня вага рівномірно розподілена по плечах і стегнах. Їжаки, у яких хвіст загострений, а стегна або плечі виступають, перебувають у поганому стані, і саме вони найбільше потребують порятунку.

Водночас їжакам, які з'являються на вулиці вночі та виглядають здоровими, краще дати спокій.

Раніше Фокус писав про те, що в Данії знайшли найстарішого їжака у світі.