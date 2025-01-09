Вишуканий спосіб позбутися дверцят на меблях: дизайнери розробили унікальну фурнітуру (відео)

Фурнітура FurnSpin отримала нагороди престижних премій iF Design Award, Red Dot Design Award та interzum awards за дизайн. Вона допомагає приховувати вміст шаф без наявності дверей.

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Німецька компанія Hettich розробила практично ідеальний спосіб приховати від стороннього ока вміст столів чи шаф, при цьому взагалі відмовившись від класичних дверцят у меблях. Про це розповідає дизайнерський ресурс Core 77.

Перехід від акуратної закритої передньої частини меблів до відкритої, зі швидким доступом, відбувається миттєво та змінює атмосферу в приміщенні, коли це потрібно. Це досягається завдяки механізму FurnSpin, який фактично перевертає меблі, синхронізуючи два різні види руху: обертання та поворот на 180 градусів. Причому крутний момент збалансований таким чином, що навіть дуже легкі предмети не падають і не ковзають, а залишаються на своїх місцях, коли корпус шафи рухається.

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Наразі революційна фурнітура вже отримала нагороди престижних премій iF Design Award, Red Dot Design Award та interzum awards за дизайн.

Поки що звичайний споживач не може купити меблі, обладнані унікальним "поступально-обертальний" механізмом. FurnSpin доступні лише виробникам гарнітурів, які інтегрують їх у свої вироби.

Нагадаємо, жінка зі штату Іллінойс у США продала свій старий диван, що дістався їй безплатно, за кілька сотень доларів і дуже цьому раділа. Однак пізніше з'ясувалося, що його реальна ціна — 20 тисяч.

Також ми розповідали, як мешканка Техасу купила антикварний комод епохи Людовика XVI через соцмережі й була приголомшена несподіваною знахідкою всередині меблів.