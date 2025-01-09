Изысканный способ избавиться от дверок на мебели: дизайнеры разработали уникальную фурнитуру (видео)

Фурнитура FurnSpin получила награды престижных премий iF Design Award, Red Dot Design Award и interzum awards за дизайн. Она помогает скрывать содержимое шкафов без наличия дверей.

Related video

Немецкая компания Hettich разработала практически идеальный способ скрыть от посторонних глаз содержимое столов или шкафов, при этом вообще отказавшись от классических дверей в мебели. Об этом рассказывает дизайнерский ресурс Core 77.

Переход от аккуратной закрытой передней части мебели к открытой, с быстрым доступом, происходит мгновенно и меняет атмосферу в помещении, когда это нужно. Это достигается благодаря механизму FurnSpin, который фактически переворачивает мебель, синхронизируя два разных вида движения: вращение и поворот на 180 градусов. Причем крутящий момент сбалансирован таким образом, что даже очень легкие предметы не падают и не скользят, а остаются на своих местах, когда корпус шкафа движется.

Важно

Ошибка производителя: женщина показала винтажный сундук, убивший 14 детей (видео)

Сейчас революционная фурнитура уже получила награды престижных премий iF Design Award, Red Dot Design Award и interzum awards за дизайн.

Пока что обычный потребитель не может купить мебель, оборудованную уникальным "поступательно-вращательным" механизмом. FurnSpin доступны лишь производителям гарнитуров, которые интегрируют их в свои изделия.

Напомним, женщина из штата Иллинойс в США продала свой старый диван, доставшийся ей бесплатно, за несколько сотен долларов и очень этому радовалась. Однако позже выяснилось, что его реальная цена — 20 тысяч.

Также мы рассказывали, как жительница Техаса купила антикварный комод эпохи Людовика XVI через соцсети и была ошеломлена неожиданной находкой внутри мебели.