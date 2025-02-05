Розкопали частинку історії: в Уельсі військові виявили ункальні кельтські артефакти (фото)

Військовослужбовці та ветерани зробили надзвичайне археологічне відкриття, виявивши артефакти залізного віку, які проливають світло на давні кельтські традиції.

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Військовослужбовці та ветерани зробили визначне історичне відкриття в Уельсі, знайшовши артефакти залізного віку. Знахідки, яким приблизно 2 000 років, є ще одним доказом діяльності давніх кельтів у цьому регіоні, пише Arkeonews.

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Серед знахідок — частини кельтської колісниці, зокрема кільце та вуздечка, які використовували для запрягання коней. Ці артефакти класифіковані як національні скарби і незабаром виставлять в Музеї Уельсу.

Серед знахідок — частини кельтської колісниці Фото: Harvey Mills

Розкопки проводилися в квітні під керівництвом Організації оборонної інфраструктури (DIO) за участю ветеранів, які брали участь в операції "Соловей" (Nightingale) — ініціативі, спрямованій на підтримку їхнього добробуту та здоров'я. Проєкт дозволив їм долучитися до археологічних робіт, одночасно зробивши свій внесок у збереження історії.

Річард Осгуд, старший археолог DIO, описав знахідки як "надзвичайно захопливі для всіх учасників". Він виділив важливість скарбу, наголосивши на його культурному значенні для Уельсу та Сполученого Королівства загалом.

Відкриття підтверджує попередні археологічні теорії, що припускають наявність додаткових артефактів, пов'язаних з добре задокументованим скарбом. Колекція, відкопана у 1940-х роках під час розширення аеродрому, налічує понад 150 залізних і бронзових предметів, які, як вважають, кинули у священне озеро в межах ритуалу в період між 300 роком до н.е. і 100 роком н.е.

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Одним із найвідоміших знайдених предметів є кільце, прикрашене рідкісною червоною інкрустацією, ключовий компонент для управління віжками колісниць. Цей предмет особливо важливий, оскільки в Уельсі виявили лише три таких артефакти.

Його знайшов відставний командир ескадрильї Королівських військово-повітряних сил у відставці Девід Ульке. Іншу важливу знахідку, кінську вуздечку, датовану приблизно 60 роком н.е., виявив льотчик-сержант Королівських військово-повітряних сил Грем Мур.

Історія цього місця охоплює століття, а його значення виходить за межі залізного віку. Капітан групи Гез Каррі, командир станції RAF Valley, додав, що ця територія здавна була стратегічно важливою.

Теперішні дослідження продовжуватимуть поглиблювати розуміння цього історичного періоду, розкриваючи більше про життя тих, хто колись населяв цей регіон.

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