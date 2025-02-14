Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Технології та наука

Біофлуоресценція та біолюмінесценція: у чому насправді різниця

біолюмінесценція, біофлуоресценція, білок, світіння, природа, світло, відкриття, рослини, тварини, морські істоти, риба
Фото: Leon Aschemann | Деякі тварини та рослини мають дивовижну властивість випромінювати світло — біолюмінесценцію та біофлуоресценцію

Деякі тварини та рослини мають дивовижну властивість випромінювати світло — біолюмінесценцію та біофлуоресценцію. Попри схожі назви, це два різні процеси, які призводять до світіння.

Related video

Світ природи наповнений організмами, що світяться, але не всі вони світяться однаково. Деякі з них покладаються на біофлуоресценцію, тоді як на біолюмінесценцію, що насправді є різними процесами, пише IFLScience.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Біофлуоресценція відбувається, коли організм поглинає світло на одній довжині хвилі і випромінює його на іншій, створюючи видиме світіння. Цей ефект стає можливим завдяки флуоресцентним біомолекулам, таким як білки або метаболіти, знайденим у різних видів. Акули, наприклад, мають у своїй шкірі мікроскопічні сполуки, які спричиняють їхню виразну флуоресценцію.

Один з найвідоміших прикладів — зелений флуоресцентний білок (GFP), вперше виявлений у медузі Aequorea victoria в 1962 році. Під впливом ультрафіолетового світла цей білок продукує яскраве зелене світіння.

біолюмінесценція, біофлуоресценція, білок, світіння, природа, світло, відкриття, рослини, тварини, морські істоти, риба Fullscreen
Світ природи наповнений організмами, що світяться, але не всі вони світяться однаково
Фото: pexels.com

Окрім свого біологічного значення, GFP став важливим інструментом у клітинних дослідженнях, допомагаючи досліджувати процеси, які колись були невидимими. Вплив цього відкриття настільки глибокий, що троє вчених, відповідальних за його просування, отримали Нобелівську премію в 2008 році.

Біфолуоресценція не обмежується морськими істотами, такими як медузи та акули. Хамелеони, білки і навіть качкодзьоби демонструють цю властивість.

Нещодавнє дослідження також підтвердило біофлуоресценцію у деяких райських птахів, і науковці припускають, що це може відігравати певну роль у залицянні. Тим часом деякі хижі рослини, такі як венерина мухоловка, використовують флуоресценцію, щоб привабити комах, стаючи блакитними під впливом ультрафіолетового світла.

біолюмінесценція, біофлуоресценція, білок, світіння, природа, світло, відкриття, рослини, тварини, морські істоти, риба Fullscreen
Венерина мухоловка використовує флуоресценцію, щоб привабити комах
Фото: Rolf Härdi

Біолюмінесценція, з іншого боку, — це хімічно обумовлений процес, коли організми генерують власне світло. Ця реакція відбувається між киснем і невеликими молекулами, відомими як люциферини, за допомогою ферменту люциферази. На відміну від флуоресценції, яка потребує зовнішнього світла, біолюмінесценція повністю самопідтримується.

Хоча біолюмінесценція відносно рідкісна на суші — її можна побачити у світлячків — вона поширеніша серед глибоководних істот. Наприклад, риба вудильник покладається на біолюмінесцентні бактерії, щоб засвітити свою характерну приманку.

Хоча рослини в природі не мають цієї властивості, вчені за допомогою генетичних модифікацій створили рослини тютюну, що світяться, і навіть сконструювали біолюмінесцентну деревину.

Важливо
Лжепророк, політик чи месія: ким насправді був Александр Пафлагонець

Розуміння цих природних механізмів вироблення світла демонструє неймовірні адаптації, що існують у різних видів.

Раніше Фокус писав про нову тканину, яка врятує від екстремального холоду. Вона нагрівається від сонячного світла: всього за 10 хвилин матеріал підвищує свою температуру на 30°C.

Також Фокус писав про те, які представники трьох царств природи є найнебезпечнішими для життя людини, якщо їх вживати в їжу.