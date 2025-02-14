Биофлуоресценция и биолюминесценция: в чем на самом деле разница
Некоторые животные и растения обладают удивительным свойством излучать свет — биолюминесценцией и биофлуоресценцией. Несмотря на похожие названия, это два разных процесса, которые приводят к свечению.
Мир природы наполнен светящимися организмами, но не все они светятся одинаково. Некоторые из них полагаются на биофлуоресценцию, тогда как на биолюминесценцию, что на самом деле являются разными процессами, пишет IFLScience.
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Биофлуоресценция происходит, когда организм поглощает свет на одной длине волны и излучает его на другой, создавая видимое свечение. Этот эффект становится возможным благодаря флуоресцентным биомолекулам, таким как белки или метаболиты, найденным у разных видов. Акулы, например, имеют в своей коже микроскопические соединения, которые вызывают их отчетливую флуоресценцию.
Один из самых известных примеров — зеленый флуоресцентный белок (GFP), впервые обнаруженный в медузе Aequorea victoria в 1962 году. Под воздействием ультрафиолетового света этот белок продуцирует яркое зеленое свечение.
Помимо своего биологического значения, GFP стал важным инструментом в клеточных исследованиях, помогая исследовать процессы, которые когда-то были невидимыми. Влияние этого открытия настолько глубоко, что трое ученых, ответственных за его продвижение, получили Нобелевскую премию в 2008 году.
Бифолуоресценция не ограничивается морскими существами, такими как медузы и акулы. Хамелеоны, белки и даже утконосы демонстрируют это свойство.
Недавнее исследование также подтвердило биофлуоресценцию у некоторых райских птиц, и ученые предполагают, что это может играть определенную роль в ухаживании. Между тем некоторые хищные растения, такие как венерина мухоловка, используют флуоресценцию, чтобы привлечь насекомых, становясь голубыми под воздействием ультрафиолетового света.
Биолюминесценция, с другой стороны, является химически обусловленным процессом, когда организмы генерируют собственный свет. Эта реакция происходит между кислородом и небольшими молекулами, известными как люциферины, с помощью фермента люциферазы. В отличие от флуоресценции, которая требует внешнего света, биолюминесценция полностью самоподдерживается.
Хотя биолюминесценция относительно редка на суше — ее можно увидеть у светлячков — она более распространена среди глубоководных существ. Например, рыба удильщик полагается на биолюминесцентные бактерии, чтобы засветить свою характерную приманку.
Хотя растения в природе не обладают этим свойством, ученые с помощью генетических модификаций создали светящиеся растения табака и даже сконструировали биолюминесцентную древесину.Важно
Понимание этих природных механизмов выработки света демонстрирует невероятные адаптации, существующие у разных видов.
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