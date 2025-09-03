У 20 разів довший за тіло самої тварини: кому належить найдовший сперматозоїд на Землі

Дослідники назвали тварину, яка має найбільший сперматозоїд на планеті. Його довжина в десятки разів перевищує довжину тіла самої тварини й майже в 1000 разів більша, ніж у кита.

Життя сперматозоїда — непросте. Його основною метою є яйцеклітина, проте йому також доводиться конкурувати з іншими буквально в усьому, щоб стати тим, хто створить життя. Це призвело до того, що сперматозоїди тварин розробили безліч дивних дивовижних і породою досить цікавих способів обігнати конкурентів, пише IFLScience.

Не існує універсального правила, який розмір, форма або рух найкраще підходять для цих перегонів. Але що щодо розміру — дослідники розповіли про найдовший сперматозоїд у світі. Цікаво, що його довжина у 20 разів перевищує розміри тіла самої тварини та він майже в 1000 разів довший за сперматозоїд найбільшої тварини на Землі — кита.

Найдовший сперматозоїд у світі

Дослідники виявили, що найдовший сперматозоїд серед усіх тварин на планеті належить насправді крихітній плодовій мушці Drosophila bifurca. Його довжина становить 6.35 сантиметра, що приблизно у 20 разів більше за тіло самої плодової мушки.

Вчені виявили, що мушки здатні викидати цю нитку, оскільки вона щільно упакована в яєчках, що займають 10% маси їхнього тіла. Дослідження показали, що сперматозоїд плодової мушки згорнутий у спіраль і розтягується під час викиду. Це робить його справді гігантським порівняно з розміром тіла самої мушки, проте є й обмеження. Наприклад, під час спарювання вивільняється лише невелика кількість сперматозоїдів.

За словами першого автора дослідження Стефана Люепольда, довші сперматозоїди справді добре справляються з тим, щоб витіснити конкурентів зі статевих шляхів самки, що дає їм перевагу в боротьбі. Таким чином, статевий відбір сприяє довшим сперматозоїдам.

У мишей сперматозоїди довші, ніж у слонів

Ще одним цікавим претендентом на звання володаря найдовшого сперматозоїда у світі є миші — довжина їхніх сперматозоїдів більша, ніж у слонів. Дослідники дійшли висновку, що ця адаптація зумовлена тим, що якщо самець миші спаровується з самкою, велика ймовірність, що він не єдиний, хто це робить.

Миша, хоч і менша за слона, набагато більша за муху, то чому ж у неї коротші сперматозоїди? Вчені дійшли висновку, що все зводиться до компромісу між розмірами тіла і конкуренцією. Коли йдеться про крихітний статевий орган самки, просто немає сенсу турбуватися про втрату сперматозоїдів, тому тварини інвестують у меншу кількість довших і більш конкурентоздатних сперматозоїдів.

Щоб запобігти розведенню сперми, миші, ймовірно, зберегли частину своєї конкурентної сили шляхом довших сперматозоїдів, близько 124 мікрометрів, але їх більше — приблизно 9,5 мільйона на еякуляцію.

