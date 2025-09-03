В 20 раз длиннее тела самого животного: кому принадлежит самый длинный сперматозоид на Земле

Исследователи назвали животное, обладающее самым большим сперматозоидом на планете. Его длина в десятки раз превышает длину тела самого животного и почти в 1000 раз больше, чем у кита.

Жизнь сперматозоида – непроста. Его основной целью является яйцеклетка, однако ему также приходится конкурировать с другими буквально во всем, чтобы стать тем, кто создаст жизнь. Это привело к тому, что сперматозоиды животных разработали множество странных удивительных и породой довольно любопытных способов обогнать конкурентов, пишет IFLScience.

Не существует универсального правила, какой размер, форма или движение лучше всего подходят для этой гонки. Но что насчет размера – исследователи рассказали о самом длинном сперматозоиде в мире. Любопытно, что его длина в 20 раз превышает размеры тела самого животного и он почти в 1000 раз длиннее сперматозоида самого крупного животного на Земле – кита.

Самый длинный сперматозоид в мире

Исследователи обнаружили, что самый длинный сперматозоид среди всех животных на планете принадлежит на самом деле крохотной плодовой мушке Drosophila bifurca. Его длина составляет 6.35 сантиметра, что примерно в 20 раз больше тела самой плодовой мушки.

Ученые обнаружили, что мушки способны выбрасывать эту нить, так как она плотно упакована в яичках, занимающих 10% массы их тела. Исследования показали, что сперматозоид плодовой мушки свернут в спираль и растягивается во время выброса. Это делает его действительно гигантским в сравнении с размером тела самой мушки, однако есть и ограничения. Например, во время спаривания высвобождается лишь небольшое количество сперматозоидов.

По словам первого автора исследования Стефана Люепольда, более длинные сперматозоиды действительно хорошо справляются с тем, чтобы вытеснить конкурентов из половых путей самки, что дает им преимущество в борьбе. Таким образом, половой отбор благоприятствует более длинным сперматозоидам.

У мышей сперматозоиды длиннее, чем у слонов

Еще одним любопытным претендентом на звание обладателя самого длинного сперматозоида в мире являются мыши – длинна их сперматозоидов больше, чем у слонов. Исследователи пришли к выводу, что эта адаптация обусловлена тем, что если самец мыши спаривается с самкой, велика вероятность, что он не единственный, кто это делает.

Мышь, хоть и меньше слона, намного крупнее мухи, так почему же у нее более короткие сперматозоиды? Ученые пришли к выводу, что все сводится к компромиссу между размерами тела и конкуренцией. Когда речь идет о крохотном половом самки, попросту нет смысла беспокоиться о потере сперматозоидов, поэтому животные инвестируют в меньшее количество более длинных и более конкурентноспособных сперматозоидов.

Чтобы предотвратить разбавление спермы, мыши, вероятно, сохранили часть своей конкурентной силы за счет более длинных сперматозоидов, около 124 микрометров, но их больше – примерно 9,5 миллиона на эякуляцию.

