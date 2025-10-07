Новий виток у поверненні вовків до Європи: у Греції вперше знайдено гібрид вовка і собаки

Дослідники вперше підтвердили виявлення в Греції гібрида вовка і собаки. Ця знахідка ознаменувала новий поворот у спірному поверненні виду в європейські ландшафти.

Related video

Перший у Греції гібрид вовка і собаки був виявлений недалеко від Салонік природоохоронною організацією Callisto під час аналізу 50 зразків вовків з материкової Греції. Дослідники дійшли висновку, що геном тварини містить 45% вовка і 55% собаки, що є явною ознакою того, що гібрид з'явився в результаті схрещування цих двох видів, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Гібриди вовків і собак

Попередні дослідження вже показали, що сірі вовки (Canis lupus) і домашні собаки (Canis familiaris або Canis lupus familiaris) дуже близькі. Це може здатися неочевидним, але результати попередніх досліджень показують, що домашні собаки й дикі вовки поділяють 99,9% своєї ДНК. Їхні еволюційні шляхи розійшлися від спільного предка-вовка, а поділ, як вважається, стався між 14 000 і 40 000 років тому.

Досі вчені сперечаються про те, чи є вовки та собаки окремими видами або просто підвидами один одного. Так чи інакше, відомо, що ці види можуть успішно схрещуватися і створювати плідне потомство. Фактично, більшість псових, включно з вовками, домашніми собаками, дінго, койотами й шакалами, можуть схрещуватися і створювати гібриди.

У школі нас вчили, що два різні види не можуть схрещуватися і давати плідне потомство, але насправді це не завжди так. Дані вказують на те, що деякі близькоспоріднені види, як-от коні та осли, можуть схрещуватися, створюючи гібриди, відомих як мули. Що стосується мулів, вони, як правило, залишаються безплідними — причиною тому деяка несумісність: у коней 64 хромосоми, а в ослів — 62. У собак і вовкоподібних псових все трохи інакше: у всіх них 78 хромосом, організованих у 39 пар, що дає їм змогу успішно схрещуватися з меншою кількістю перешкод.

Учені зазначають, що гібриди собак і вовків — не новина для науки. Наприклад, дослідження 2018 року виявило "невеликі фрагменти собачого родоводу" в геномах 62% вовків, відібраних у Євразії, що свідчить про часте схрещування протягом усієї історії.

Статистика вказує на те, що в США сьогодні мешкає понад 300 000 гібридних вовкопсів. За даними експертів Школи медицини Каліфорнійського університету в Девісі, гібридизація, як правило, відбувається, коли самка під час тічки тікає з дому і спаровується з самцем вовка.

Поява гібрида вовка і собаки

Учені вважають, що поява гібридів вовків і собак у Греції може бути пов'язана зі зростанням популяції вовків у країні. Нещодавні дослідження показали, що в Греції сьогодні налічується близько 2075 особин, що перевищує показники попередніх десятиліть. Вчені також фіксують розширення ареалу хижаків.

З іншого боку, відродження популяції вовків викликає занепокоєння серед місцевих жителів, оскільки в деяких регіонах почастішали випадки нападу вовків. Нещодавно стався інцидент, у якому вовк напав на п'ятирічну дівчинку, яка гралася на пляжі півострова Халкідікі.

Гібридні собаки й вовки поки що трапляються рідко, але їхня поновлена присутність у Греції підкреслює мінливу динаміку стосунків між людьми, свійськими тваринами та сучасним світом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що через півстоліття вовки в Європі можуть втратити свій захист.

Раніше Фокус писав про те, що самець вовка пройшов 1600 км, щоб заснувати першу зграю за 100 років і дати потомство.