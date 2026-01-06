Алфавіт з 13 літер: як гавайська мова зберагіє і передає тисячолітню історію

Гавайська мова використовує невеликий алфавіт лише з 13 літер, доповнений діакритичними знаками, які вказують на вимову та значення. Ці символи відіграють центральну роль у мові, де незначні зміни звуку можуть повністю змінити слово.

Гавайська мова має один з найменших алфавітів у світі. Лінгвісти, які вивчають полінезійські мови, часто відзначали, що такі компактні системи значною мірою покладаються на довжину звуку та паузи для формування значення, пише IFLScience.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Гавайська мова використовує систему з п'яти голосних (A, E, I, O та U) та восьми приголосних (H, K, L, M, N, P, W, ʻokina). ʻokina позначає глотальну зупинку, подібну до короткої паузи, яку можна почути у виразі "oh-oh", тоді як kahakō, макрон, розміщений над голосними, подовжує їх звучання.

Відео дня

Ці знаки могли повністю змінювати значення. Наприклад, "aʻa" означає корінь, "ʻaʻa" "наважитися", а "ʻaʻā" описує грубий тип лави. Навіть знайомі слова, такі як "алоха", мають кілька значень, що включають прихильність, повагу та соціальні зв'язки, а не одне єдине значення, як в інших мовах.

Історія гавайської мови пояснює як її структуру, так і її вразливість. Вона розвинулася в рамках австронезійської мовної сім'ї після того, як полінезійські поселенці прибули на острови багато століть тому.

Упродовж більшої частини своєї історії мова передавалася усно. Письмові форми з'явилися лише на початку XIX століття, коли місіонери адаптували латинський алфавіт для передачі гавайських звуків, додавши спеціальні знаки для усунення прогалин у вимові.

Однак цей період завдав шкоди гавайській мові, спричинивши її серйозний занепад. Після повалення гавайської монархії в 1893 році, тимчасова влада обмежила використання гавайської мови в школах та уряді.

Важливо

Алхімік та лицар: які таємниці приховує історія Ісаака Ньютона (фото)

У 1980-х роках ЮНЕСКО повідомила, що менш як 50 дітей вільно розмовляють гавайською мовою. Проте сьогодні освітні програми, університети та медіапроєкти допомогли відновити її використання, продемонструвавши, чому захист мовної спадщини залишається важливим для культурної спадкоємності.

Раніше Фокус писав, як один напис змінив історію Китаю.

А також ми розповідали, як нещодавно запропонований шифр може розгадати Рукопис Войнича.