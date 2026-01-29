100 млн років тому змії втратили кінцівки: що змусило їх відмовитися від ніг (відео)

Предки змій, як відомо, мали чотири кінцівки, як і ящірки, проте близько 100-150 мільйонів років тому змії втратили їх усі. Що сталося?

Історія Землі налічує мільярди років і за цей час наша планета встигла стати домівкою для неймовірної кількості видів, зокрема і змій. Залежно від виду змії мають безліч цікавих адаптацій: наприклад, деякі еволюціонували, щоб жити на деревах, тоді як інші адаптувалися, щоб виживати в суворому пустельному кліматі. Та все ж універсальним для всіх залишається одне — усі види змій безногі, пише IFLScience.

Відомо, що предки змій, як і ящірки, мали кінцівки, але в якийсь момент втратили їх. Як і чому це сталося? Вважається, що змії втратили свої ноги близько 100-150 мільйонів років тому. Однак досі точаться суперечки про те, чи були предки цих змій наземними, чи вели водний спосіб життя.

Одна з теорій полягає в тому, що предки сучасних змій втратили кінцівки в процесі адаптації до життя в норах. У дослідженні 2015 року вчені вивчили вихідну змію Dinilysia patagonica, що жила в крейдяному періоді, і припустили, що через будову внутрішнього вуха ця змія мала більше спільного з рептиліями, що рили, ніж з водними видами. Це вказує на те, що змії втратили кінцівки внаслідок еволюції від предків, що риють, а зовсім не внаслідок адаптації до плавання.

За словами Хонгю І зі Школи геонаук Единбурзького університету, тривалий час залишалося незрозумілим, як змії втратили ноги, але схоже тепер цю таємницю розкрито: це сталося, коли предки змій стали майстерними в ритті нір.

Зазначимо, що внутрішнє вухо викопних може розкрити неймовірну кількість інформації та є дуже корисним, коли зовнішня оболонка викопних надто пошкоджена або крихка для дослідження. Наприклад, в удавів і пітонів залишки задніх кінцівок можна помітити в крихітних кістках ніг, відомих як рудиментарні кінцівки, що розташовані поруч із клоакою. Менш примітивні види повністю втратили навіть ці давні нагадування.

У дослідженні 2023 року вчені вивчили 14 геномів із 12 родин змій і виявили відсутність ДНК у трьох частинах гена PTCH1, що відповідає за розвиток кінцівок. Учені вважають, що мутації в цьому гені можуть пояснити, чому ноги змій зрештою почали зникати.

Існують й інші гени та енхансери, пов'язані з втратою кінцівок у змій. Наприклад, один із залучених генів відомий як ген Sonic hedgehog — коли його енхансер активується, подібно до генетичного перемикача, ген Sonic hedgehog вмикається під час розвитку кінцівок, створюючи зачатки кистей і стоп.

За словами професора молекулярної генетики та мікробіології Медичного коледжу Університету Флориди Мартіна Коена, вони з колегами також виявили, що розвиток кінцівок у пітонів насправді просувається значно далі, ніж вважалося раніше. Дані вказують на те, що в них формуються ембріональні ноги, але клітини не завершують процес розвитку скелета.

До слова, попри відсутність ніг, змії все ж змогли колонізувати всі земні континенти, крім Антарктиди. Учені вважають, що сьогодні у світі існує понад 4000 видів, що робить змій другою за величиною групою рептилій після ящірок.

