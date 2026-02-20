Нічого подібного не бачили раніше: у Сахарі знайдено дивовижного динозавра (фото)

В одній із найсуворіших пустель світу знайдено абсолютно новий вид динозаврів — скам'янілості вказують, що його череп був прикрашений чудовим гребенем — нічого подібного раніше не спостерігали у спинозаврів.

За мільярди років наша планета встигла стати домівкою для неймовірної кількості видів, зокрема й величних динозаврів, які вимерли близько 66 мільярдів років. Завдяки виявленим скам'янілостям сьогодні нам відомо багато чого про їхнє життя, проте тепер вчені, схоже, відкрили абсолютно новий вид, пише Science Alert.

Скам'янілі останки дивовижного виду були виявлені вченими в пустелі Сахара. Цікаво, що на черепі спинозавра також було виявлено чудовий гребінь, який раніше не зустрічався в жодного з представників цього виду.

Новий вид отримав назву Spinosaurus mirabilis, що означає "чудова шипоподібна ящірка". Однак це відкриття розкриває не тільки красу динозавра. Річ у тім, що спинозаври здебільшого знаходили в прибережних відкладеннях, проте скам'янілі рештки нового виду було виявлено в глибині Нігеру — за сотні кілометрів від будь-якого океану.

За словами команди на чолі з Полом Серено з Чиказького університету, вони з колегами виявилися неготовими до такого відкриття. Знахідка була настільки раптовою і дивовижною, що викликала у команди сильні емоції.

Під час експедиції один із членів команди створив 3D-цифрові моделі знайдених кісток для складання черепа — на сонячній енергії посеред Сахари. Поглянувши на результати моделювання, вчені по-справжньому усвідомили значущість відкриття.

Палеохудожник зобразив Spinosaurus mirabilis, який поїдає целаканта Фото: Dani Navarro

Відомо, що Spinosaurus mirabilis володів гострими зубами, що зчіплюються, що нагадують зуби сучасних крокодилів, і нагадував довгошиїх динозаврів, похованих у довколишніх річкових відкладеннях. У результаті Серено з колегами дійшли висновку, що новий вид, імовірно, вів напівводний спосіб життя в лісистій місцевості.

За словами Серено, новий вид виглядав як свого роду "пекельна чапля", яка без проблем могла заходити на своїх міцних ногах у воду глибиною до двох метрів. Однак більшу частину часу спинозавр все ж проводив на мілководді в пошуках риби.

Гребінь у формі шаблі, безумовно, гарний, проте вчені все ще не знають, якій меті він служив. Команда дослідників припускає, що колись він був покритий кератином — можливо, яскраво забарвленим, як дзьоб тукана, — ймовірно, це створювало візуальний ефект.

