Таємницю загадкового "золотого яйця" на дні Тихого океану нарешті розгадано: об'єкт ідентифікували

Ученим знадобилося три роки, щоб нарешті розгадати походження таємничої золотої кулі, три роки тому виявленої на дні Тихого океану.

У 2023 році в надрах океану, куди не надходить сонячне світло, вчені, які керують дистанційним апаратом, виявили на дні Тихого океану щось дивне. У яскравих вогнях апарату Deep Discoverer помітили кулясту масу золотистого матеріалу, щільно прикріплену до скелі — вчені заявили, що раніше ніколи не зустрічали нічого подібного і прозвали об'єкт"золотим яйцем", пише Фокус.

Спочатку вчені припустили, що загадковий об'єкт — це кинута яйцева капсула якоїсь глибоководної істоти. Однак були й інші гіпотези. Тепер, через три роки, вчені нарешті отримали відповіді — золота куля на дні Тихого океану виявилася зовсім не тією, що припускали спочатку.

Результати дослідження тепер показують, що загадкове "золоте яйце" — не що інше, як блискучий шматок "шкіри", залишений морською анемоною. Передбачається, що цей шматок був викинутий, коли тварина переміщалася або намагалася розмножитися.

Дослідникам також вдалося визначити вид: Relicanthus daphneae, глибоководний кнідарій зі щупальцями, довжина яких може перевищувати 2 метри. Зазначимо, що початкове виявлення цього утворення, розміром всього близько 10 сантиметрів у поперечнику і з отвором з одного боку, одночасно спантеличило і потішило вчених. Воно було знайдено прикріпленим до скелі на дні затоки Аляска, на глибині близько 3250 метрів.

Загадкове "золоте яйце" було виявлено вченими на дні океану три роки тому Фото: NOAA

Зазначимо, що на таких глибинах температура океану неймовірно низька, води темні, а тиск нищівний, що створює значні перешкоди для дослідження людиною. Учені на борту судна NOAA Okeanos Explorer виявили цю масу, спостерігаючи за прямою трансляцією з керованого дистанційно підводного апарату Deep Discoverer. Тоді команда виявила на золотій кулі величезну дірку, ніби хтось намагався проникнути всередину, або вирватися назовні.

Тоді дослідники використовували роботизовану руку підводного апарату, щоб зібрати зразки і доставити їх у лабораторію для аналізу. Команда очікувала, що зразок виявиться яйцевою капсулою, мертвою губкою або коралом. Однак істина виявилася куди таємничішою.

За словами зоолога Аллена Коллінга з Національної систематичної лабораторії рибальства NOAA, вони з колегами виявили, що зразок не мав типової анатомії, очікуваної від тварини. Натомість він був волокнистим і містив безліч жалких клітин, званих кнідоцитами, які зазвичай зустрічаються у коралів і актиній. Конкретні кнідоцити, виявлені в зразку, виявилися спіроцистами, які трапляються тільки у представників класу Hexacorallia, що належать до сімейства кнідарій.

Далі розслідування зайшло в глухий кут: поверхневе тестування ДНК виявилося безрезультатним, оскільки зразок був поцяткований іншими мікроскопічними організмами. І лише секвенувавши весь глибокий геном, дослідники виявили близький збіг — R. daphneae, вперше описаний 2006 року.

За словами вчених, загадкове яйце, виявлене на дні океану, виявилося кутикулою, залишеною однією з цих актиній. Кутикула — це тонке багатошарове покриття, що виділяється зовнішніми тканинами деяких актиній і утворює гнучкі, листоподібні структури, які можуть відшаровуватися і залишатися на морському дні. Основним компонентом кутикули, ймовірно, є хітин.

Цікаво, що у зібраних екземплярів R. daphneae кутикула зустрічається рідко — ця здатність рухатися і залишати її може пояснити загадкове явище. Відсутня кутикула також може бути ключем до розуміння способу розмноження цієї тварини — процесу, який важко зрозуміти в істот, що мешкають у такому важкодоступному середовищі.

Під час написання використовували матеріали bioRxiv, NOAA, Science Alert.