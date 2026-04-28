Давню закономірність порушено: вперше за 40 років "дихання океану" зникло

Нові дані вказують на те, що сезонний апвеллінг у Панамській затоці не стався вперше за щонайменше 40 років, порушивши давню океанічну закономірність.

Уздовж тихоокеанського узбережжя Панами води, які зазвичай охолоджуються в кожен сухий сезон, натомість залишалися незвично теплими. Аарон О'Ді з колегами аналізував довгострокові спостереження і виявив, що очікуване зниження температури і сплеск продуктивності не відбулися у 2025 році, як того очікували вчені, пише Фокус.

Зазначимо, що протягом останніх 40 років цей сезонний зсув відбувався передбачувано щороку, тому його повна відсутність у 2025 році є явним порушенням історичної закономірності. Експерти вважають, що це порушення вказує на зміну сил, які рухають цим циклом, що підвищує тривогу вчених. Тепер вони прагнуть дізнатися, що саме не спрацювало і чому.

Кожного сухого сезону сильні північні вітри виштовхують поверхневі води у відкрите море, що дає змогу холоднішій, глибоководній воді підійматися до поверхні. Учені називають цей підйом "апвеллінгом" — коли глибоководна океанічна вода досягає поверхні і приносить із собою поживні речовини.

Відомо, що ці поживні речовини слугують їжею для фітопланктону, і це цвітіння водоростей поширює енергію харчовим ланцюгом. Однак цей процес також охолоджує прибережні води, риба і корали зазвичай заходять у Панаму в сухі місяці з додатковою допомогою. Історія дозволила легко виявити цю аномалію, оскільки сезонне зниження температури відбувалося до 20 січня кожного попереднього року.

Однак у 2025 році сталося щось дивне: вчені виявили, що океан не охолоджувався до 4 березня, більш ніж на шість тижнів пізніше, ніж зазвичай. Спостереження показують, що період похолодання тривав лише 12 днів замість звичних двох місяців, а вода так і не досягла тих низьких температур, що спостерігалися в минулі роки. Профілі водної товщі показали шарувате потепління замість звичайного холодного підйому, що не залишає сумнівів у тому, що щось пішло не так.

За словами вчених, сила вітру не була головною несподіванкою, оскільки пориви, які все ж траплялися, були близькі до норми. Замість цього різко знизилася частота північних вітрів: вони стали дути на 74% рідше за весь сезон. Цікаво, що перерви між вітрами також тривали довше, зменшуючи загальний вплив на поверхневі води, навіть коли окремі пориви залишалися сильними. Як тільки цей повторюваний вплив ослаб, холодна вода перестала досягати поверхні, що допомагає пояснити відсутність сезону.

Більш ранні дослідження показали, що сезонне похолодання допомагає багатьом кораловим рифам уникнути найсильнішої спеки під час Ель-Ніньо. Без цього полегшення тепловий стрес, жар, який виводить корали за межі норми, може наростати швидше і тривати довше. Зазначимо, що один теплий сезон навряд чи знищить кораловий риф, проте така тенденція може нашкодити.

Далі вчені планують з'ясувати, чи був збій 2025 року разовим шоком, чи є першою ознакою зміни закономірності.

Під час написання використовували матеріали Proceedings of the National Academy of Sciences, Earth.com.