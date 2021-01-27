Інститут демографії НАНУ: за межею бідності — кожен другий українець

Оцінка визначена за останніми даними Держстату України

Рівень бідності в Україні за підсумками першої половини минулого року становив 51%.

Про це в інтерв'ю LIGA.net повідомила директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАНУ Елла Лібанова.

"Це оцінка за останніми даними Держстату про доходи і споживання, за якими ми ведемо моніторинг. Наразі цей показник, ймовірно, вищий", — припустила фахівець.

Лібанова уточнила, що показник рівня бідності заснований на розрахунковому прожитковому мінімумі, який станом на середину минулого року склав 3845 грн.

Експерт припустила, що бідність у минулому році збільшилася у зв'язку з тим, що багато українців через карантин втратили свої доходи.

Також Елла Лібанова поділилася "портретом" середньостатистичного українця, який вважається бідним. У нього немає вищої освіти, працює такий громадянин неповний робочий день або тиждень. Його зарплата межує з мінімальною, також серед бідних — більшість багатодітних сімей.

"Народження другої дитини створює дуже серйозний ризик бідності. Майже всі члени багатодітних сімей в Україні бідують", — констатувала директор Інституту.

У жовтні минулого року уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова повідомила, що близько 80% українських пенсіонерів живуть за межею бідності.

За даними ООН, понад дев'ять мільйонів громадян України опинилися в бідності через епідемію коронавірусу.

Також в ООН поінформували, що рівень бідності у 2020 році вперше за 22 роки зріс у всьому світі.