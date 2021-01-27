Институт демографии НАНУ: за чертой бедности – каждый второй украинец

Оценка составлена по последним данным Госстата Украины

Уровень бедности в Украине по итогам первой половины прошлого года составлял 51%.

Об этом в интервью LIGA.net сообщила директор Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАНУ Элла Либанова.

"Это оценка по последним данным Госстата о доходах и потреблении, по которым мы ведем мониторинг. Сейчас этот показатель, вероятно, выше", – предположила специалист.

Либанова уточнила, что показатель уровня бедности основан на расчетном прожиточном минимуме, который по состоянию на середину прошлого года составил 3845 грн.

Эксперт предположила, что бедность в прошлом году увеличилась в связи с тем, что много украинцев из-за карантина потеряли свои доходы.

Также Элла Либанова поделилась "портретом" среднестатистического украинца, который считается бедным. У него нет высшего образования, трудится такой гражданин на неполном рабочем дне или неделе. Его зарплата граничит с минимальной, также среди бедных – большинство многодетных семей.

"Рождение второго ребенка создает очень серьезный риск бедности. Почти все многодетные семьи в Украине бедствуют", – констатировала директор Института.

В октябре прошлого года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что около 80% украинских пенсионеров живут за чертой бедности.

По данным ООН, более девяти миллионов граждан Украины окажутся в бедности из-за эпидемии коронавируса.

Также в ООН проинформировали, что уровень бедности в 2020 году впервые за 22 года вырос во всем мире.