В РНБОУ розповіли про "шалену" кількість російських шпигунів в Україні (відео)

Олексій Данилов вважає, що була припущена помилка, коли після розвалу СРСР КДБ перейменували в СБУ, але залишилися ті ж самі працівники.

Секретар РНБОУ Олексій Данилов заявив, що в Україні — "шпигунська війна", тому що мережа агентів Росії на території України "просто божевільна". Про це він сказав під час Київського безпекового форуму.

Данилов зазначив, що рішення про санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака та його телеканалів готувалося в повній секретності через активну діяльність агентів Росії.

"Матеріали готувалися в системі певної закритості, щоб не було ніяких несподіванок. Тому що на жаль... ще з початку 90-х — я вважаю, що ми припусилися великої помилки, коли не зробили на вулиці Банковій хрест на хрест КДБ, а перейменували на Службу безпеки України, залишили тих самих працівників. Це дуже і дуже небезпечно. Наслідки ми пожинаємо досі. Агентура Російської Федерації сьогодні на нашій території просто божевільна. У нас є так звана шпигунська війна", — розповів він.

За його словами, цю війну "ми нібито не помічаємо, але ми відчуваємо її на собі, на своїй шкурі кожного дня тому, що вони, як казав класик, працюють".

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Раніше Данилов повідомив, що рішення про введення санкцій проти телеканалів 112 Україна, NewsOne та Zik готувалося давно й ретельно, тому скасувати його буде неможливо.

Президент України Володимир Зеленський ввів санкції на 5 років проти Козака та його компаній, які володіють телеканалами ZIK, "112 Україна" і NewsOne. Мовлення телеканалів припинено. В СБУ заявили, що рішення РНБОУ про введення санкцій — це послідовний крок української влади в боротьбі з російською гібридної агресією.

Голова ВРУ Дмитро Разумков не підтримав введення санкцій проти Козака та його телеканалів, утримавшись під час голосування на засіданні Ради нацбезпеки та оборони.

Глава РНБОУ Олексій Данилов допустив, що крім телеканалів "112 Україна", NewsOne та ZIK, під санкції можуть потрапити й інші канали з "антиукраїнським порядком".