В СНБО рассказали о "безумном" количестве российских шпионов в Украине (видео)
Алексей Данилов считает, что была совершена ошибка, когда после развала СССР КГБ переименовали в СБУ, но остались те же работники.
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Украине — "шпионская война", потому что сеть агентов России на территории Украины "просто безумная". Об этом он сказал во время Киевского форума безопасности.
Данилов отметил, что решение о санкциях против народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака и его телеканалов готовилось в полной секретности из-за активной деятельности агентов России.
"Материалы готовились в системе определенной закрытости, чтобы не было никаких неожиданностей. Потому что к сожалению… еще с начала 90-х — я считаю, что мы сделали большую ошибку, когда не сделали на улице Банковой крест на крест КГБ, а переименовали в Службу безопасности Украины, оставили тех же работников. Это очень и очень опасно. Последствия мы пожинаем до сих пор. Агентура Российской Федерации сегодня на нашей территории просто безумная. У нас есть так называемая шпионская война", — рассказал он.
По его словам, эту войну "мы якобы не замечаем, но мы чувствуем ее на себе, на своей шкуре каждый день тем, что они, как говорил классик, работают".
Ранее Данилов сообщил, что решение о введении санкций против телеканалов 112 Украина, NewsOne и Zik готовилось давно и тщательно, поэтому отменить его будет невозможно.
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на 5 лет против Козака и его компаний, владеющих телеканалами ZIK, "112 Украина" и NewsOne. Вещание телеканалов прекращено. В СБУ заявили, что решение СНБО о введении санкций – это последовательный шаг украинских властей в борьбе с российской гибридной агрессией.
Председатель ВРУ Дмитрий Разумков не поддержал введение санкций в отношении Козака и его телеканалов, воздержавшись при голосовании на заседании Совета нацбезопасности и обороны.
Глава СНБО Алексей Данилов допустил, что кроме телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, под санкции могут попасть и другие каналы с "антиукраинской повесткой".