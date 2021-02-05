В СНБО рассказали о "безумном" количестве российских шпионов в Украине (видео)

Алексей Данилов считает, что была совершена ошибка, когда после развала СССР КГБ переименовали в СБУ, но остались те же работники.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Украине — "шпионская война", потому что сеть агентов России на территории Украины "просто безумная". Об этом он сказал во время Киевского форума безопасности.

Данилов отметил, что решение о санкциях против народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака и его телеканалов готовилось в полной секретности из-за активной деятельности агентов России.

"Материалы готовились в системе определенной закрытости, чтобы не было никаких неожиданностей. Потому что к сожалению… еще с начала 90-х — я считаю, что мы сделали большую ошибку, когда не сделали на улице Банковой крест на крест КГБ, а переименовали в Службу безопасности Украины, оставили тех же работников. Это очень и очень опасно. Последствия мы пожинаем до сих пор. Агентура Российской Федерации сегодня на нашей территории просто безумная. У нас есть так называемая шпионская война", — рассказал он.

По его словам, эту войну "мы якобы не замечаем, но мы чувствуем ее на себе, на своей шкуре каждый день тем, что они, как говорил классик, работают".

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Ранее Данилов сообщил, что решение о введении санкций против телеканалов 112 Украина, NewsOne и Zik готовилось давно и тщательно, поэтому отменить его будет невозможно.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на 5 лет против Козака и его компаний, владеющих телеканалами ZIK, "112 Украина" и NewsOne. Вещание телеканалов прекращено. В СБУ заявили, что решение СНБО о введении санкций – это последовательный шаг украинских властей в борьбе с российской гибридной агрессией.

Председатель ВРУ Дмитрий Разумков не поддержал введение санкций в отношении Козака и его телеканалов, воздержавшись при голосовании на заседании Совета нацбезопасности и обороны.

Глава СНБО Алексей Данилов допустил, что кроме телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, под санкции могут попасть и другие каналы с "антиукраинской повесткой".