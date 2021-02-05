Україна звернулася до YouTube із проханням закрити YouTube-канали NewsOne, ZIK та "112 Україна"

У Мінкульті України впевнені, що мовлення телеканалів, які потрапили під санкції, буде припинено, оскільки в практиці великих інтернет-майданчиків схожий досвід уже є.

Україна звернулася до компаній Google та YouTube з юридично підкріпленим проханням про закриття YouTube-каналів телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK.

Про це заявив заступник міністра культури та інформаційної політики Тарас Шевченко в ефірі телеканалу Будинок.

За його словами, мовлення телеканалів, які потрапили під санкції Ради національної безпеки та оборони, буде припинено і в інтернеті, оскільки великі інтернет-майданчики в основному позитивно розглядають звернення держав, повʼязані з питаннями національної безпеки.

"У більшості випадків великі компанії позитивно реагують на запити, коли держава апелює питаннями національної безпеки. І позитивно розглядають ці звернення, тому ми віримо, що наше звернення також розглянуть позитивно", — сказав Шевченко.

Зазначимо, глава Міністерства культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко раніше заявив, що Міністерство надішле в YouTube рішення про санкції проти телеканалів NewsOne, ZIK, "112 Україна", щоб закрити їх сторінки з трансляціями. За словами глави Міністерства, відеосервіс повинен знати, хто і як саме фінансує "ворожий контент".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів санкції на 5 років проти Козака та його компаній, які володіють телеканалами ZIK, "112 Україна" та NewsOne. Мовлення телеканалів припинено. В СБУ заявили, що рішення РНБОУ про введення санкцій — це послідовний крок української влади в боротьбі з російською гібридної агресією.

Голова ВРУ Дмитро Разумков не підтримав введення санкцій проти Козака і його телеканалів, утримавшись під час голосування на засіданні Ради нацбезпеки та оборони.

Глава РНБОУ Олексій Данилов допустив, що крім телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK, під санкції можуть потрапити й інші канали з "антиукраїнським порядком".