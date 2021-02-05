Украина обратилась к YouTube с просьбой закрыть youtube-каналы NewsOne, ZIK и "112 Украина"

В Минкульте Украины уверены, что вещание телеканалов, попавших под санкции, будет прекращено, поскольку в практике крупных интернет-площадок подобный опыт уже есть.

Украина обратилась к компаниям Google и YouTube с юридически подкрепленной просьбой о закрытии youtube-каналов телеканалов "112 Україна", NewsOne и ZIK.

Об этом заявил заместитель министра культуры и информационной политики Тарас Шевченко в эфире телеканала Дом.

По его словам, вещание телеканалов, которые попали под санкции Совета национальной безопасности и обороны, будет прекращено и в интернете, так как крупные интернет-площадки в основном положительно рассматривают обращения государств, связанные с вопросами национальной безопасности.

"В большинстве случаев крупные компании положительно реагируют на запросы, когда государство апеллирует вопросами национальной безопасности. И положительно рассматривают эти обращения, поэтому мы верим, что наше обращение также будет рассмотрено положительно", – сказал Шевченко.

Отметим, глава министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко ранее заявил, что министерство отправит в YouTube решение о санкциях против телеканалов NewsOne, ZIK, "112 Украина", чтобы закрыть их страницы с трансляциями. По словам главы министерства, видеосервис должен знать, кто и как именно финансирует "враждебный контент".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на 5 лет против Козака и его компаний, владеющих телеканалами ZIK, "112 Украина" и NewsOne. Вещание телеканалов прекращено. В СБУ заявили, что решение СНБО о введении санкций – это последовательный шаг украинских властей в борьбе с российской гибридной агрессией.

Председатель ВРУ Дмитрий Разумков не поддержал введение санкций в отношении Козака и его телеканалов, воздержавшись при голосовании на заседании Совета нацбезопасности и обороны.

Глава СНБО Алексей Данилов допустил, что кроме телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, под санкции могут попасть и другие каналы с "антиукраинской повесткой".