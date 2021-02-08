НАПКА вимагає візиту відразу 18-ти політиків і екс-чиновників за недостовірне декларування
Нацагентство повідомило, що відновлює перевірки фінансових звітів чиновників і публічних осіб.
Національне агентство з попередження корупції повідомило в понеділок, 8 лютого про те, що чекає пояснень щодо неузгоджень в деклараціях відразу від 18-ти осіб, для чого останніх запросили до відомства, для дачі відповідних свідчень.
"НАПКА продовжує поступово відновлювати повноваження, які раніше були заблоковані згідно з Рішенням Конституційного Суду України, — повідомляється на офіційному ресурсі Агентства. — Таким чином НАПКА відновлює практику викликів для дачі пояснень щодо можливих порушень вимог Законів України "Про запобігання корупції" та "Про політичні партії в Україні".
Як наголошується в публікації: "Протягом поточного тижня, з 8-го по 14-те лютого 2021 року для надання пояснень запрошується 18 осіб".
Так, у зв'язку зі встановленими ознаками декларування недостовірних відомостей у відомство на 10-те лютого "запрошуються":
- Суддя Конституційного Суду України у відставці Михайло Гультяй;
- Перший заступник голови Харківської ОДА Тетяна Єгорова-Луценко;
- Начальник Юридичного відділу Головного управління Держказначейства в Київській області Джемма Куценко;
- Керівник одного з управлінь Департаменту економічного розвитку і торгівлі Закарпатської ОДА Любомир Багрій.
Крім того, для "з'ясування обставин можливих порушень порядку подання фінансової звітності", запрошуються наступні голови політсил:
- Дмитро Добродомов з "Громадського руху "Народний контроль";
- Олександр Кравченко ("Київська Русь — Україна");
- Олександр Коваленко ("Партія Володимира Буряка "ЄДНАННЯ");
- Сергій Суханов ("Партія Сергія Суханова");
- Валерія Солод ("Україна — Вперед!");
- Олександр Клименко ("Українська Народна Партія");
- Андрій Древицький ("Партія Народний порядок");
- Ірина Юрченко ("Соціальна справедливість");
- Олександр Янчук ("НОВА ПОЛІТИКА").
Також з приводу "можливих порушень" у фінансовій звітності, запрошуються розпорядники виборчих фондів:
- Володимир Гурман (Виборчий фонд кандидата в депутати Хмельницької облради Володимира Гурмана);
- Наталя Крупица (Фонд кандидата на посаду сільського голови Крупиці Наталії Григорівни);
- Олександр Сердюк (...на посаду Новогродівського міського голови Покровського району Донецької області);
- Юлія Савченко (...на посаду міського голови Савченко Юлії Андріївни);
- Геннадій Дашко (...на посаду міського голови Дашко Геннадія Геннадійовича).
Крім того, в понеділок, 8 лютого в НАПКА повідомили, що за тиждень агентство направило до суду документи щодо 13-ти порушень порядку подання фінансової звітності з боку наступних партій і розпорядників виборчих фондів.
- Відразу два протоколи склали на представників наступних партії "Велика Україна" (керівники — Ігор Беркут, Дмитро Кравчук);
- "ПО Батьківщина" (уповноважена особа — Віталій Бакум);
- "Перемога Пальчевського" (керівник — Андрій Пальчевський);
- "Народ" (керівник — Олександр Самородін);
- "Демократична партія угорців України" (в.о. голови — Ласло Зубанич);
- "ПО" Черкащани" (керівник — Анатолій Семинога).
Крім цього, в понеділок, 8 січня керівник НАПКА Олександр Новиков склав два адміністративних протоколи проти голови КСУ Олександра Тупицького через відсутність в декларації останнього даних про будинок в анексованому Росією Криму.
Нагадаємо, 7 жовтня в КСУ прийняли рішення, яке скасовує статтю про незаконне збагачення, заблокувавши роботу НАПКА. Через місяць "простою" відомства, 15-го грудня Рада проголосувала за повернення кримінальної відповідальності і відновила повноваження НАПКА.