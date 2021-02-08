НАПКА вимагає візиту відразу 18-ти політиків і екс-чиновників за недостовірне декларування

Нацагентство повідомило, що відновлює перевірки фінансових звітів чиновників і публічних осіб.

Національне агентство з попередження корупції повідомило в понеділок, 8 лютого про те, що чекає пояснень щодо неузгоджень в деклараціях відразу від 18-ти осіб, для чого останніх запросили до відомства, для дачі відповідних свідчень.

"НАПКА продовжує поступово відновлювати повноваження, які раніше були заблоковані згідно з Рішенням Конституційного Суду України, — повідомляється на офіційному ресурсі Агентства. — Таким чином НАПКА відновлює практику викликів для дачі пояснень щодо можливих порушень вимог Законів України "Про запобігання корупції" та "Про політичні партії в Україні".

Як наголошується в публікації: "Протягом поточного тижня, з 8-го по 14-те лютого 2021 року для надання пояснень запрошується 18 осіб".

Так, у зв'язку зі встановленими ознаками декларування недостовірних відомостей у відомство на 10-те лютого "запрошуються":

Суддя Конституційного Суду України у відставці Михайло Гультяй;

Перший заступник голови Харківської ОДА Тетяна Єгорова-Луценко;

Начальник Юридичного відділу Головного управління Держказначейства в Київській області Джемма Куценко;

Керівник одного з управлінь Департаменту економічного розвитку і торгівлі Закарпатської ОДА Любомир Багрій.

Крім того, для "з'ясування обставин можливих порушень порядку подання фінансової звітності", запрошуються наступні голови політсил:

Дмитро Добродомов з "Громадського руху "Народний контроль";

з "Громадського руху "Народний контроль"; Олександр Кравченко ("Київська Русь — Україна");

("Київська Русь — Україна"); Олександр Коваленко ("Партія Володимира Буряка "ЄДНАННЯ");

("Партія Володимира Буряка "ЄДНАННЯ"); Сергій Суханов ("Партія Сергія Суханова");

("Партія Сергія Суханова"); Валерія Солод ("Україна — Вперед!");

("Україна — Вперед!"); Олександр Клименко ("Українська Народна Партія");

("Українська Народна Партія"); Андрій Древицький ("Партія Народний порядок");

("Партія Народний порядок"); Ірина Юрченко ("Соціальна справедливість");

("Соціальна справедливість"); Олександр Янчук ("НОВА ПОЛІТИКА").

Також з приводу "можливих порушень" у фінансовій звітності, запрошуються розпорядники виборчих фондів:

Володимир Гурман (Виборчий фонд кандидата в депутати Хмельницької облради Володимира Гурмана);

(Виборчий фонд кандидата в депутати Хмельницької облради Володимира Гурмана); Наталя Крупица (Фонд кандидата на посаду сільського голови Крупиці Наталії Григорівни);

(Фонд кандидата на посаду сільського голови Крупиці Наталії Григорівни); Олександр Сердюк (...на посаду Новогродівського міського голови Покровського району Донецької області);

(...на посаду Новогродівського міського голови Покровського району Донецької області); Юлія Савченко (...на посаду міського голови Савченко Юлії Андріївни);

(...на посаду міського голови Савченко Юлії Андріївни); Геннадій Дашко (...на посаду міського голови Дашко Геннадія Геннадійовича).

Крім того, в понеділок, 8 лютого в НАПКА повідомили, що за тиждень агентство направило до суду документи щодо 13-ти порушень порядку подання фінансової звітності з боку наступних партій і розпорядників виборчих фондів.

Відразу два протоколи склали на представників наступних партії "Велика Україна" (керівники — Ігор Беркут, Дмитро Кравчук);

"ПО Батьківщина" (уповноважена особа — Віталій Бакум);

"Перемога Пальчевського" (керівник — Андрій Пальчевський );

); "Народ" (керівник — Олександр Самородін);

"Демократична партія угорців України" (в.о. голови — Ласло Зубанич);

"ПО" Черкащани" (керівник — Анатолій Семинога).

Крім цього, в понеділок, 8 січня керівник НАПКА Олександр Новиков склав два адміністративних протоколи проти голови КСУ Олександра Тупицького через відсутність в декларації останнього даних про будинок в анексованому Росією Криму.

Нагадаємо, 7 жовтня в КСУ прийняли рішення, яке скасовує статтю про незаконне збагачення, заблокувавши роботу НАПКА. Через місяць "простою" відомства, 15-го грудня Рада проголосувала за повернення кримінальної відповідальності і відновила повноваження НАПКА.