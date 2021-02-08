НАПК требует визита сразу 18-ти политиков и экс-чиновников за недостоверное декларирование
Нацагентство сообщило, что возобновляет проверки финансовых отчетов чиновников и публичных лиц.
Национальное агентство по предупреждению коррупции сообщило в понедельник, 8 февраля о том, что ожидает объяснений по нестыковкам в декларациях сразу от 18-ти человек, для чего последних пригласили в ведомство, для дачи соответствующих показаний.
"НАПК продолжает постепенно восстанавливать полномочия, которые ранее были заблокированы в связи с Решением Конституционного Суда Украины, – сообщается на официальном ресурсе Агентства. – Таким образом НАПК возобновляет практику вызовов для дачи объяснений относительно возможных нарушений требований Законов Украины "О предотвращении коррупции" и "О политических партиях в Украине".
Как отмечается в публикации: "В течение текущей недели, с 8-го по 14-е февраля 2021 года, для дачи объяснений приглашается 18 человек".
Так, в связи с установленными признаками декларирования недостоверных сведений в ведомство на 10-е февраля "приглашаются":
- Судья Конституционного Суда Украины в отставке Михаил Гультяй;
- Первый замглавы Харьковской ОГА Татьяна Егорова-Луценко;
- Начальник Юридического отдела Главного управления Госказначейства в Киевской области Джемма Куценко;
- Руководитель одного из управлений Департамента экономического развития и торговли Закарпатской ОГА Любомир Багрий.
Кроме того, для "выяснения обстоятельств возможных нарушений порядка представления финансовой отчетности", приглашаются следующие главы политсил:
- Дмитрий Добродомов из "Общественного движения "Народный контроль";
- Александр Кравченко ("Київська Русь – Україна");
- Александр Коваленко ("Партия Владимира Буряка "ЄДНАННЯ");
- Сергей Суханов ("Партия Сергея Суханова");
- Валерия Солод ("Україна – Вперед!");
- Александр Клименко ("Українська Народна Партія");
- Андрей Древицкий ("Партія Народний порядок");
- Ирина Юрченко ("Соціальна справедливість");
- Александр Янчук ("НОВА ПОЛІТИКА").
Также по поводу "возможных нарушений" в финансовой отчетности, приглашаются распорядители избирательных фондов:
- Владимир Гурман (Избирательный фонд кандидата в депутаты Хмельницкого облсовета Владимира Гурмана);
- Наталья Крупица (Фонд кандидата на должность сельского головы Натальи Крупицы Натальи Григорьевны);
- Александр Сердюк (…на должность Новогродовского городского головы Покровского района Донецкой области);
- Юлия Савченко (…на должность городского головы Савченко Юлии Андреевны);
- Геннадий Дашко (…на должность городского головы Дашко Геннадия Геннадиевича).
Кроме того, в понедельник, 8 февраля в НАПК сообщили, что за неделю направило в суд документы по 13-ти нарушений порядка представления финансовой отчетности со стороны следующих партий и распорядителей избирательных фондов.
- Сразу два протокола составили на представителей следующих партии "Великая Украина" (руководители – Игорь Беркут, Дмитрий Кравчук);
- "ПО Родина" (уполномоченное лицо – Виталий Бакум);
- "Победа Пальчевского" (руководитель – Андрей Пальчевский);
- "Народ" (руководитель – Александр Самородин);
- "Демократическая партия венгров Украины" (и.о. председателя – Ласло Зубанич);
- "ПО "Черкасчане" (руководитель – Анатолий Семинога).
Помимо этого, в понедельник, 8 января руководитель НАПК Александр Новиков составил два административных протокола против главы КСУ Александра Тупицкого из-за отсутствия в декларации последнего данных о доме в аннексированном Россией Крыму.
Напомним, 7 октября в КСУ приняли решение, которое отменяет статью о незаконном обогащении, заблокировав работу НАПК. Спустя месяц "простоя" ведомства, 15-го декабря Рада проголосовала за возвращение криминальной ответственности и восстановила полномочия НАПК.