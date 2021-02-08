Разделы
Материалы
Украина

НАПК требует визита сразу 18-ти политиков и экс-чиновников за недостоверное декларирование

31
декларации, декларирование, недостоверное, назк, напк, ксу, коррупция
Фото: Nazk.gov.ua | Сайт "Национального агентства по предупреждению коррупции".

Нацагентство сообщило, что возобновляет проверки финансовых отчетов чиновников и публичных лиц.

Национальное агентство по предупреждению коррупции сообщило в понедельник, 8 февраля о том, что ожидает объяснений по нестыковкам в декларациях сразу от 18-ти человек, для чего последних пригласили в ведомство, для дачи соответствующих показаний.

"НАПК продолжает постепенно восстанавливать полномочия, которые ранее были заблокированы в связи с Решением Конституционного Суда Украины, – сообщается на официальном ресурсе Агентства. – Таким образом НАПК возобновляет практику вызовов для дачи объяснений относительно возможных нарушений требований Законов Украины "О предотвращении коррупции" и "О политических партиях в Украине".

Как отмечается в публикации: "В течение текущей недели, с 8-го по 14-е февраля 2021 года, для дачи объяснений приглашается 18 человек".

Так, в связи с установленными признаками декларирования недостоверных сведений в ведомство на 10-е февраля "приглашаются":

  • Судья Конституционного Суда Украины в отставке Михаил Гультяй;
  • Первый замглавы Харьковской ОГА Татьяна Егорова-Луценко;
  • Начальник Юридического отдела Главного управления Госказначейства в Киевской области Джемма Куценко;
  • Руководитель одного из управлений Департамента экономического развития и торговли Закарпатской ОГА Любомир Багрий.

Кроме того, для "выяснения обстоятельств возможных нарушений порядка представления финансовой отчетности", приглашаются следующие главы политсил:

  • Дмитрий Добродомов из "Общественного движения "Народный контроль";
  • Александр Кравченко ("Київська Русь – Україна");
  • Александр Коваленко ("Партия Владимира Буряка "ЄДНАННЯ");
  • Сергей Суханов ("Партия Сергея Суханова");
  • Валерия Солод ("Україна – Вперед!");
  • Александр Клименко ("Українська Народна Партія");
  • Андрей Древицкий ("Партія Народний порядок");
  • Ирина Юрченко ("Соціальна справедливість");
  • Александр Янчук ("НОВА ПОЛІТИКА").

Также по поводу "возможных нарушений" в финансовой отчетности, приглашаются распорядители избирательных фондов:

  • Владимир Гурман (Избирательный фонд кандидата в депутаты Хмельницкого облсовета Владимира Гурмана);
  • Наталья Крупица (Фонд кандидата на должность сельского головы Натальи Крупицы Натальи Григорьевны);
  • Александр Сердюк (…на должность Новогродовского городского головы Покровского района Донецкой области);
  • Юлия Савченко (…на должность городского головы Савченко Юлии Андреевны);
  • Геннадий Дашко (…на должность городского головы Дашко Геннадия Геннадиевича).

Кроме того, в понедельник, 8 февраля в НАПК сообщили, что за неделю направило в суд документы по 13-ти нарушений порядка представления финансовой отчетности со стороны следующих партий и распорядителей избирательных фондов.

  • Сразу два протокола составили на представителей следующих партии "Великая Украина" (руководители – Игорь Беркут, Дмитрий Кравчук);
  • "ПО Родина" (уполномоченное лицо – Виталий Бакум);
  • "Победа Пальчевского" (руководитель – Андрей Пальчевский);
  • "Народ" (руководитель – Александр Самородин);
  • "Демократическая партия венгров Украины" (и.о. председателя – Ласло Зубанич);
  • "ПО "Черкасчане" (руководитель – Анатолий Семинога).

Помимо этого, в понедельник, 8 января руководитель НАПК Александр Новиков составил два административных протокола против главы КСУ Александра Тупицкого из-за отсутствия в декларации последнего данных о доме в аннексированном Россией Крыму.

Напомним, 7 октября в КСУ приняли решение, которое отменяет статью о незаконном обогащении, заблокировав работу НАПК. Спустя месяц "простоя" ведомства, 15-го декабря Рада проголосовала за возвращение криминальной ответственности и восстановила полномочия НАПК.