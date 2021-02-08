Глава НАПК составил 2 админпротокола против "экс-главы" КСУ Тупицкого

В составленном протоколе Александра Тупицкого называют "бывшим главой Конституционного суда".

Глава НАПК Александр Новиков составил 2 административных протокола против Александра Тупицкого из-за отсутствия в декларации данных у Главы Конституционного суда о доме в оккупированном Крыму. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

В заявлении почему-то указывают, что действующий глава КСУ уже "бывший", но при этом соответствующего решения никто не принимал.

Сообщается, что административные протоколы были составлены еще до решения суда о неконституционности некоторых положений закона, которое блокировало работу НАПК. 1 октября был направлен запрос о декларации, который игнорировался Тупицким. А 27 октября судьи проголосовали за решения, в котором признавались неконституционным право НАПК составлять админпротоколы. Исходя из этого в НАПК считают, что судьи действовали в условиях конфликта интересов. Таким образом глава Александр Тупицкий нарушил требования статьи 150 Конституции Украины и закона Украины "О Конституционном суде Украины".

Сообщается, что с восстановлением полномочий у НАПК, они составляют админпротоколы. Их составлять может только сам глава НАПК либо его заместители. Составленные административные протоколы передадут в суд.

Напомним, 7 октября в КСУ приняли решение, которое отменяет статью о незаконном обогащении. Из-за этого была заблокирована работа НАПК и определение победителей на местных выборах. После этого президент Зеленский обратился в Венецианскую комиссию с просьбой дать оценку решениям КСУ. Венецианская комиссия опубликовала срочное заключение по ситуации с КСУ.

После этого нардепы проголосовали за возвращение криминальной ответственности и восстановила полномочия НАПК.

Сообщалось, что Зеленский, созывал заседание СНБО, на котором обсудил ситуацию с Конституционным судом. После этого он выдал указ, которым отстранил Тупицкого от должности на два месяца. Конституционный суд ответил заявлением, назвав указ "ничтожным". А сам Тупицкий, по словам его коллеги по КСУ, несмотря на запрет продолжил ходить на работу. При этом в Офисе президента считают, что Тупицкий уже не может быть главой суда.

Напомним, Фокус собрал все, что известно о главе КСУ Тупицком, в отдельном материале.