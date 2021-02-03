Разделы
Материалы
Политика Конституционный суд против Зеленского

"Тупицкий уже не может быть главой КСУ. Но он пока этого не признает", - ОП

Марина Шашкова
114
Александр Тупицкий, тупицкий, глава КСУ
Фото: iamir.info | Александр Тупицкий

Михаил Подоляк считает, что для Тупицкого единственным логичным выходом из сложившейся ситуации является отставка.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал Фокусу отказ Верховного суда главе КСУ Александру Тупицкому в открытии производства касательно указа Владимира Зеленского, которым президент на 2 месяца отстранил Тупицкого от исполнения обязанностей.

"Вообще Тупицкий очень некрасиво мечется, пытаясь хоть как-то переиграть ту реальность, в которую он сам себя завёл. Этически он уже не может быть ни главой Конституционного суда, ни судьей Конституционного суда. Это понятно для общества и для юридического сообщества. Но пока это не признает сам Тупицкий", — сказал Подоляк.

Советник главы ОП считает, что чем быстрее глава КСУ признает, что он уже не может занимать такую должность, тем "лучше будет для всех и для него тоже".

"Никакие махинации и попытки обжалований ему не помогут. Отказ Верховного суда – и формулировки в отказе – очень красноречивы. Указ президента об отстранении Тупицкого абсолютно законен. Подозрение ему вручено абсолютно законно. Действия Тупицкого и в течение карьеры в судах и уже в самом Конституционном суде точно не соответствовали тому, каким должен быть судья", — заявил Подоляк.

Представитель Офиса президента сказал, что для Тупицкого единственным логичным выходом из сложившегося кризиса является отставка.

Отметим, 3 февраля Верховный суд объяснил, что отказал в открытии дела касательно указа Зеленского, которым президент на 2 месяца отстранил главу КСУ от исполнения обязанностей, из-за того, что Тупицкий поставил вопрос касательно неконституционности распоряжения президента Украины, а подобные дела рассматриваются исключительно Конституционным судом.

О том, что Тупицкий подал в суд на Зеленского стало известно 1 февраля.

Напомним, 7 октября в КСУ приняли решение, которое отменяет статью о незаконном обогащении. Из-за этого была заблокирована работа НАПК и определение победителей на местных выборах. После этого президент Зеленский обратился в Венецианскую комиссию с просьбой дать оценку решениям КСУ. Венецианская комиссия опубликовала срочное заключение по ситуации с КСУ.

После этого нардепы проголосовали за возвращение криминальной ответственности и восстановила полномочия НАПК.

Сообщалось, что Зеленский, созывал заседание СНБО, на котором обсудил ситуацию с Конституционным судом. После этого он выдал указ, которым отстранил Тупицкого от должности на два месяца. Конституционный суд ответил заявлением, назвав указ "ничтожным". А сам Тупицкий, по словам его коллеги по КСУ, несмотря на запрет продолжил ходить на работу.

Напомним, Фокус собрал все, что известно о главе КСУ Тупицком, в отдельном материале.