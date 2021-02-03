"Тупицкий уже не может быть главой КСУ. Но он пока этого не признает", - ОП

Михаил Подоляк считает, что для Тупицкого единственным логичным выходом из сложившейся ситуации является отставка.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал Фокусу отказ Верховного суда главе КСУ Александру Тупицкому в открытии производства касательно указа Владимира Зеленского, которым президент на 2 месяца отстранил Тупицкого от исполнения обязанностей.

"Вообще Тупицкий очень некрасиво мечется, пытаясь хоть как-то переиграть ту реальность, в которую он сам себя завёл. Этически он уже не может быть ни главой Конституционного суда, ни судьей Конституционного суда. Это понятно для общества и для юридического сообщества. Но пока это не признает сам Тупицкий", — сказал Подоляк.

Советник главы ОП считает, что чем быстрее глава КСУ признает, что он уже не может занимать такую должность, тем "лучше будет для всех и для него тоже".

"Никакие махинации и попытки обжалований ему не помогут. Отказ Верховного суда – и формулировки в отказе – очень красноречивы. Указ президента об отстранении Тупицкого абсолютно законен. Подозрение ему вручено абсолютно законно. Действия Тупицкого и в течение карьеры в судах и уже в самом Конституционном суде точно не соответствовали тому, каким должен быть судья", — заявил Подоляк.

Представитель Офиса президента сказал, что для Тупицкого единственным логичным выходом из сложившегося кризиса является отставка.

Отметим, 3 февраля Верховный суд объяснил, что отказал в открытии дела касательно указа Зеленского, которым президент на 2 месяца отстранил главу КСУ от исполнения обязанностей, из-за того, что Тупицкий поставил вопрос касательно неконституционности распоряжения президента Украины, а подобные дела рассматриваются исключительно Конституционным судом.

О том, что Тупицкий подал в суд на Зеленского стало известно 1 февраля.

Напомним, 7 октября в КСУ приняли решение, которое отменяет статью о незаконном обогащении. Из-за этого была заблокирована работа НАПК и определение победителей на местных выборах. После этого президент Зеленский обратился в Венецианскую комиссию с просьбой дать оценку решениям КСУ. Венецианская комиссия опубликовала срочное заключение по ситуации с КСУ.

После этого нардепы проголосовали за возвращение криминальной ответственности и восстановила полномочия НАПК.

Сообщалось, что Зеленский, созывал заседание СНБО, на котором обсудил ситуацию с Конституционным судом. После этого он выдал указ, которым отстранил Тупицкого от должности на два месяца. Конституционный суд ответил заявлением, назвав указ "ничтожным". А сам Тупицкий, по словам его коллеги по КСУ, несмотря на запрет продолжил ходить на работу.

Напомним, Фокус собрал все, что известно о главе КСУ Тупицком, в отдельном материале.