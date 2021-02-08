Голова НАПКА склав 2 адмінпротоколи проти "екс-голови" КСУ Тупицького

У складеному протоколі Олександра Тупицького називають "колишнім головою Конституційного суду".

Голова НАПКА Олександр Новіков склав 2 адміністративних протоколи проти Олександра Тупицького через відсутність у декларації даних Голови Конституційного суду про будинок в окупованому Криму. Про це повідомляє прес-служба НАПКА.

У заяві чомусь вказують, що чинний голова КСУ вже "колишній", але при цьому відповідного рішення ніхто не ухвалював.

Повідомляється, що адміністративні протоколи були складені ще до рішення суду про неконституційність деяких положень закону, які блокували роботу НАПКА. 1 жовтня було направлено запит про декларації, який ігнорувався Тупицький. А 27 жовтня судді проголосували за рішення, у якому визнавалися неконституційним право НАПКА складати адмінпротоколи. Виходячи з цього в НАПКА вважають, що судді діяли в умовах конфлікту інтересів. Таким чином голова Олександр Тупицький порушив вимоги статті 150 Конституції України та закону України "Про Конституційний суд України".

Повідомляється, що з відновленням повноважень у НАПКА, вони складають адмінпротоколи. Їх складати може тільки сам голова НАПКА або його заступники. Складені адміністративні протоколи передадуть до суду.

Нагадаємо: 7 жовтня в КСУ ухвалили рішення, яке скасовує статтю про незаконне збагачення. Через це була заблокована робота НАПКА і визначено переможців на місцевих виборах. Після цього президент Зеленський звернувся до Венеціанської комісії з проханням дати оцінку рішенням КСУ. Венеціанська комісія опублікувала терміновий висновок щодо ситуації з КСУ.

Після цього нардепи проголосували за повернення кримінальної відповідальності і відновила повноваження НАПКА.

Повідомлялося, що Зеленський, скликав засідання РНБО, на якому обговорив ситуацію з Конституційним судом. Після цього він видав указ, яким відсторонив Тупицького з посади на два місяці. Конституційний суд відповів заявою, назвавши указ "нікчемним". А сам Тупицький, за словами його колеги по КСУ, не зважаючи на заборону, продовжив ходити на роботу. При цьому в Офісі президента вважають, що Тупицький уже не може бути головою суду.

Нагадаємо: Фокус зібрав усе, що відомо про голову КСУ Тупицького, в окремому матеріалі.