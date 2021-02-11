Укргідрометцентр: в Україні похолодає до -30°

Синоптики прогнозують сильні морози вже на ці вихідні

У найближчі суботу-неділю до України знову зайде холодне арктичне повітря.

За словами директора Українського гідрометеорологічного центру МНС України Миколи Кульбіди, з 15 по 18 лютого на півночі України температура може знизитися до 25-30 градусів морозу, передає Радіо Свобода.

За його словами, за останні 25 років середня температура зимового періоду в нашій країні зросла більш ніж на 2 градуси, а річного — майже на 2 градуси.

"Тому тривалість зимового періоду істотно скоротилася. Весна приходить десь на два тижні раніше своїх середніх багаторічних термінів. Зменшилася і кількість днів із низькими температурами — у 3-4 рази, а кількість літніх днів із високими температурами, навпаки, зросла в 2-3 рази", — розповів Микола Кульбіда.

Раніше повідомлялося, що в Україні до 14 лютого похолодає до -27°C.

Також синоптики попередили, що сувора зимова погода в Україні збережеться в найближчі два тижні.

Також Фокус писав про те, що вугілля на складах ТЕС залишилося на 43% менше мінімального рівня.