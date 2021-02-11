Укргидрометцентр: в Украине похолодает до -30°

Синоптики прогнозируют сильные морозы уже на эти выходные

В ближайшие субботу-воскресенье в Украину вновь зайдет холодный арктический воздух.

По словам директора Украинского гидрометеорологического центра МЧС Украины Николая Кульбиды, с 15 по 18 февраля на севере Украины температура может снизиться до 25-30 градусов мороза, передает Радио Свобода.

По его словам, за последние 25 лет средняя температура зимнего периода в нашей стране выросла более чем на 2 градуса, а летнего – почти на 2 градуса.

"Поэтому продолжительность зимнего периода существенно сократилась. Весна приходит где-то на две недели раньше своих средних многолетних сроков. Уменьшилось и количество дней с низкими температурами — в 3-4 раза, а количество летних дней с высокими температурами, наоборот, выросло в 2-3 раза", – рассказал Николай Кульбида.

Ранее сообщалось, что в Украине к 14 февраля похолодает до -27°C.

Также синоптики предупредили, что суровая зимняя погода в Украине сохранится в ближайшие две недели.

Также Фокус писал о том, что угля на складах ТЭС осталось на 43% меньше минимального уровня.