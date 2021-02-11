У Києві водій люксового автомобіля допоміг вибратися фурі зі снігу (відео)

Застряглій вантажівці на допомогу прийшов не тільки люксовий Mercedes, а й звичайні перехожі. Вони допомагали штовхати фуру.

Водій Mercedes-Benz S-класу на одній з доріг Києва допоміг водієві вантажівки вибратися із засніженої ділянки. Про це повідомляється на фейсбук-сторінці Асоціації автомобільного транспорту та інфраструктури України.

Через негоду рух автошляхами Києва значно ускладнився. А водіям на фурах та вантажівках тимчасово вводили заборону на рух по території столиці.

Як видно з відео, чоловік на німецькій іномарці допомагає виїхати фурі. "Молодчина" і "красень" кажуть очевидці події. При цьому фуру з причепом допомагали штовхати також перехожі.

На відео Mercedes-Benz S-класу покоління, яке вироблялося з 2005 по 2012 роки. Він має повний привід за фірмовою технологією 4Matic. Мінімальний варіант двигуна буде мати 272 кінські сили. Максимальна версія може мати двигун обʼємом 6,5 літрів і 604 кінські сили.

[ + – ] Mercedes S-класу

Згідно з прогнозом синоптиків, сніжна погода збережеться до неділі 14 лютого. На фоні негоди в Києві підприємливі жителі почали пропонувати послуги з визволення авто із заметів

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