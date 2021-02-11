В Киеве водитель люксового автомобиля помог выбраться фуре из снега (видео)

Застрявшему грузовику на помощь пришел не только люксовый Mercedes, а и обычные прохожие. Они помогали толкать фуру.

Водитель Mercedes-Benz S-класса на одной из дорог Киева помог водителю грузовика выбраться в заснеженном участке. Об этом сообщается на фейсбук-странице Ассоциации автомобильного транспорта и инфраструктуры Украины.

Из-за непогоды движение по автодорогам Киева значительно затруднилось. А водителям на фурах и грузовиках временно вводили запрет на движение по территории столицы.

Как видно по видео, мужчина на немецкой иномарке помогает выехать фуре. "Молодчина" и "красавец" говорят очевидцы события. При этом фуру с прицепом помогали толкать также прохожие.

На видео Mercedes-Benz S-класса поколения, которого производилось с 2005 по 2012 годы. Он имеет полный привод по фирменной технологии 4Matic. Минимальный вариант двигателя будет иметь 272 лошадиные силы. Максимальная версия может обладать двигателем объемом в 6,5 литров и 604 лошадиными силами.

[ + – ] Mercedes S-класса

Согласно прогнозу синоптиков, снежная погода сохранится до воскресенья 14 февраля. На фоне непогоды, в Киеве предприимчивые жители начали предлагать услуги по вызволению авто из сугробов

Напомним, на Львовщине коммунальщик убирал снег на лошади.