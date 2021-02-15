На президента Зеленського нібито працює ботоферма з понад 20 пабліків та 100 ботів

На ведення груп і ботів витрачено понад 770 тисяч гривень. Групи нібито просували пропрезидентські публікації та критику опонентів.

На підтримку президента нібито були створені групи у Фейсбуці, які тільки прославляють "успіхи" влади. Про результати свого аналізу повідомили "Букви".

За даними журналістів, вони нібито виявили понад 20 груп і 100 ботів, які рекламували пости про "успіхи" влади. Всі групи діють за одним алгоритмом. З певною періодичністю у пабліках з'являються пости з різних ЗМІ, у яких роблять акцент на позитивних моментах.

[ + – ] приклад публікації

Також ці групи нібито використовуються для реклами постів проти політичних опонентів. За останні 2 роки було створено понад 20 таких груп. На рекламу подібних публікацій нібито було витрачено понад 770 тисяч гривень.

Основна маса публікацій пов'язана з виступами або цитатами політологів Петра Олішука, Сергія Лямцева, Петра Охотіна, Володимира Фесенка та інших. Потім на сторінках створювалися пости і налаштовувалася платна реклама у Фейсбуці.

Таким же чином нібито створювали публікації проти екс-президента Петра Порошенка, спікера ВР Разумкова, колишнього голови ОП Андрія Богдана, а також Сенцова та інших політиків.

При цьому нібито позитивно відгукувалися про Зеленського, Єрмака та депутатів від "Слуги народу", Качура, Корнієнка та інших.

У виданні зазначають, що такі публікації порушують правила користування Фейсбук. Під час президентської кампанії в США, Фейсбук змінив свою політику і заборонив рекламувати політичні пости.

Нагадаємо, на початку 2021 року Фейсбук видалив більше 3 тисяч записів, пов'язаних з Україною та прихильниками Петра Порошенка. При цьому, зі слів нардепа Софії Федини, серед заблокованих акаунтів виявилася її подруга, а не бот.

Фокус писав про те як вплине на перспективи Порошенка розгром ботоферм в інтернеті.