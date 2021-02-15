На президента Зеленского якобы работает ботоферма из более 20 пабликов и 100 ботов

На ведение групп и ботов потрачено более 770 тысяч гривен. Группы якобы продвигали пропрезидентские публикации и критику оппонентов.

В поддержку президента якобы были созданы группы в Фейсбуке, которое пишут только прославляющие "успехи" власти. О результатах своего анализа сообщили "Буквы".

По данным журналистов, они якобы обнаружили более 20 групп и 100 ботов, которые рекламировали посты об "успехах" власти. Все группы действуют по одному алгоритму. С определенной периодичностью в пабликах появляются посты из разных СМИ, в которых делают акцент на позитивных моментах.

[ + – ] Пример публикации

Также эти группы якобы используются для рекламы постов против политических оппонентов. За последние 2 года было создано более 20 таких групп. На рекламу подобных публикаций якобы было потрачено более 770 тысяч гривен.

Основная масса публикаций связана с выступлениями или цитатами политологов Петра Олишука, Сергея Лямца, Петрах Охотина, Владимира Фесенко и другие. Затем на страницах создавались посты и настраивалась платная реклама в Фейсбуке.

Таким же образом якобы создавали публикации против экс-президента Петра Порошенко, спикера ВР Разумкова, бывшего главы ОП Андрея Богдана, а также Сенцова и других политиков.

При этом якобы позитивно отзывались о Зеленском, Ермаке и депутатов от "Слуги народа", Качуре, Корниенко и других.

В издании отмечают, что такие публикации нарушают правила пользования Фейсбуком. Во время президентской компании в США, Фейсбук изменил свою политику и запретил рекламировать политические посты.

Напомним, в начале 2021 года Фейсбук удалил более 3 тысяч записей, связанных с Украиной и сторонниками Петра Порошенко. При этом, со слов нардепа Софии Федины, среди заблокированных аккаунтов оказалась ее подруга, а не бот.

Фокус писал о том как повлияет на перспективы Порошенко разгром ботоферм в интернете.