У Чернівцях не можуть встановити причини виникнення пожежі в лікарні

Фахівці змогли встановити причини загибелі двох людей.

Головний судмедексперт Чернівецької області Віктор Бачинський повідомив, що фахівці змогли встановити причини загибелі двох людей внаслідок пожежі в лікарні Чернівців. Про це повідомляє Укрінформ.

За його словами, причина смерті пацієнта, який відразу загинув у пожежі — отруєння продуктами горіння на тлі коронавірусної інфекції.

"Хворий мав більше 50% ураження легень. Крім того, в його крові виявили 29% окису вуглецю, він був лежачим. Другий пацієнт, який постраждав під час пожежі, мав 70% опіків, помер від опікового шоку в реанімації", — розповів Бачинський.

Причини виникнення пожежі в лікарні вже п'яту добу залишаються невстановленими.

Нагадаємо, 27 лютого в міській лікарні №1 м. Чернівці сталася пожежа, унаслідок якого загинула одна людина, ще один з опіками був доставлений в реанімацію. Спершу озвучувалася інформація про нібито вибух кисневого балона. Пізніше мер Чернівців спростував цю інформацію.

Пізніше стало відомо, що загиблим і постраждалим під час пожежі виявилися двоє пенсіонерів. Загиблому було 76 років, а тому, хто помер у реанімації — 77.