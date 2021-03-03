В Черновцах не могут установить причины возникновения пожара в больнице

Специалисты смогли установить причины гибели двух человек.

Главный судмедэксперт Черновицкой области Виктор Бачинский сообщил, что специалисты смогли установить причины гибели двух человек при пожаре в больнице Черновцов. Об этом сообщает Укринформ.

По его словам, причина смерти пациента, который сразу погиб в пожаре – отравление продуктами горения на фоне коронавирусной инфекции.

"Больной имел более 50% поражения легких. Кроме того, в его крови обнаружили 29% окиси углерода, он был лежачим. Второй пациент, который пострадал во время пожара, имел 70% ожогов, умер от ожогового шока в реанимации", – рассказал Бачинский.

Причины возникновения пожара в больнице уже пятые сутки остаются неустановленными.

Напомним, 27 февраля в городской больнице №1 г. Черновцы произошел пожар, в результате которого погиб один человек, еще один с ожогами был доставлен в реанимацию. Сперва озвучивалась информация о якобы взрыве кислородного баллона. Позднее мэр Черновцов опроверг эту информацию.

Позднее стало известно, что погибшим и пострадавшим при пожаре оказались два пенсионера. Погибшему было 76 лет, а умершему в реанимации — 77.