У Харкові відбудеться виставка собак пам'яті Геннадія Кернеса (фото)

Покійний мер міста дуже любив цих тварин і часто публікував фото своїх вихованців.

Кінологічний клуб "Сіріус" 31 липня проведе Кубок пам'яті Геннадія Кернеса, який був членом клубу і великим любителем цих тварин, передає KHARKIV Today з посиланням на інформацію керівника організації Вікторії Піонової-Куценко.

За її словами, у цей день заплановані виставки собак усіх порід рангу FCI-CACIB. Що ж стосується назви заходу, то її пояснили просто:

"Це виставка собак, виставка краси. Ми багато років проводили Кубок міського голови, а тепер вирішили провести Кубок пам'яті міського голови. Все передбачувано", — зазначила Піонова-Куценко.

Видання зазначає, що покійний мер Харкова обожнював собак. Його передостання публікація в Instagram — яскраве тому підтвердження. На знімках, датованих 10 червня 2010 року він зображений із собаками в Молодіжному парку, де після реконструкції з'явився найбільший в місті майданчик для вигулу.

"Друзі людей", — йдеться у підписі до фотографій.

Перша виставка собак під егідою Кернеса відбулася в Харкові в 2011 році. Він не тільки відкривав її, а й привіз туди своїх собак — американського акіта, лабрадора-ретривера й акіта-іну. Крім того, у нього були лабрадор-ретривер, мальтіпу, й інші. У 2019 градоначальник зізнався, що в нього вдома живуть майже три десятки собак.

Як відомо, Геннадій Кернес помер 16 грудня 2020 року в берлінській клініці «Шаріте», де лікувався від коронавірусу. 23 грудня він був похований на Алеї почесних харків'ян міського кладовища №2. Зараз обов'язки міського голови виконує секретар мерії Ігор Терехов.