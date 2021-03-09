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В Харькове пройдет выставка собак памяти Геннадия Кернеса (фото)

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Геннадий Кернес, собака, выставка
Фото: Instagram/Геннадий Кернес | Геннадий Кернес обожал собак

Покойный мэр города очень любил этих животных и часто публиковал фото своих питомцев.

Кинологический клуб "Сириус" 31 июля проведет Кубок памяти Геннадия Кернеса, который был членом клуба и большим любителем этих животных, передает KHARKIV Today со ссылкой на информацию руководителя организации Виктории Пионовой-Куценко.

По ее словам, в этот день запланированы выставки собак всех пород ранга FCI-CACIB. Что же касается названия мероприятия, то его объяснили просто:

"Это выставка собак, выставка красоты. Мы много лет проводили Кубок городского головы, а теперь решили провести Кубок памяти городского головы. Все предсказуемо", – отметила Пионова-Куценко.

Издание отмечает, что покойный мэр Харькова обожал собак. Его предпоследняя публикация в Instagram – яркое тому подтверждение. На снимках, датированных 10 июня 2010 года он запечатлен с собаками в ​​Молодежном парке, где после реконструкции появилась самая большая в городе площадка для выгула.

"Друзья людей", – говорится в подписи к фотографиям.

Первая выставка собак под эгидой Кернеса прошла в Харькове в 2011 году. Он не только открывал ее, но и привез туда своих собак – американского акита, лабрадора-ретривера и акита-ину. Кроме того, у него были лабрадор-ретривер, мальтипу, и другие. В 2019 году градоначальник признавался, что у него дома живут около трех десятков собак.

собаки, Геннадий Кернес
собаки, Геннадий Кернес
собаки, Геннадий Кернес
собаки, Геннадий Кернес
собаки, Геннадий Кернес
собаки, Геннадий Кернес
собаки, Геннадий Кернес
собаки, Геннадий Кернес
собаки, Геннадий Кернес
собаки, Геннадий Кернес
собаки, Геннадий Кернес
собаки, Геннадий Кернес
собаки, Геннадий Кернес
собаки, Геннадий Кернес
собаки, Геннадий Кернес
собаки, Геннадий Кернес
собаки, Геннадий Кернес
собаки, Геннадий Кернес

Как известно, Геннадий Кернес скончался 16 декабря 2020 года в берлинской клинике «Шарите», где лечился от коронавируса. 23 декабря он был похоронен на Аллее почетных харьковчан городского кладбища №2. Сейчас обязанности городского головы исполняет секретарь мэрии Игорь Терехов. 