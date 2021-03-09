В Харькове пройдет выставка собак памяти Геннадия Кернеса (фото)

Покойный мэр города очень любил этих животных и часто публиковал фото своих питомцев.

Кинологический клуб "Сириус" 31 июля проведет Кубок памяти Геннадия Кернеса, который был членом клуба и большим любителем этих животных, передает KHARKIV Today со ссылкой на информацию руководителя организации Виктории Пионовой-Куценко.

По ее словам, в этот день запланированы выставки собак всех пород ранга FCI-CACIB. Что же касается названия мероприятия, то его объяснили просто:

"Это выставка собак, выставка красоты. Мы много лет проводили Кубок городского головы, а теперь решили провести Кубок памяти городского головы. Все предсказуемо", – отметила Пионова-Куценко.

Издание отмечает, что покойный мэр Харькова обожал собак. Его предпоследняя публикация в Instagram – яркое тому подтверждение. На снимках, датированных 10 июня 2010 года он запечатлен с собаками в ​​Молодежном парке, где после реконструкции появилась самая большая в городе площадка для выгула.

"Друзья людей", – говорится в подписи к фотографиям.

Первая выставка собак под эгидой Кернеса прошла в Харькове в 2011 году. Он не только открывал ее, но и привез туда своих собак – американского акита, лабрадора-ретривера и акита-ину. Кроме того, у него были лабрадор-ретривер, мальтипу, и другие. В 2019 году градоначальник признавался, что у него дома живут около трех десятков собак.

Как известно, Геннадий Кернес скончался 16 декабря 2020 года в берлинской клинике «Шарите», где лечился от коронавируса. 23 декабря он был похоронен на Аллее почетных харьковчан городского кладбища №2. Сейчас обязанности городского головы исполняет секретарь мэрии Игорь Терехов.