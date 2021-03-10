ДБР повідомило про результати розслідування загибелі трьох військових на Донбасі

Екс-начальнику інженерної служби військової частини загрожує до 7 років за халатне ставлення до служби.

Державне бюро розслідувань у справі про загибель на Донбасі трьох українських військових 14 лютого, які підірвалися на мінах, оголосило підозру екс-голові інженерної служби військової частини увʼязненому за недбале ставлення до служби. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

За даними розслідування, 27-річний керівник інженерної служби військової частини знав про наявність неврахованих вибухонебезпечних предметів на дорозі біля населеного пункту Новолуганське Бахмутського району Донецької області.

Але він не вжив заходів щодо позначення місцезнаходження боєприпасів знаками небезпеки, огорожі та охорони небезпечної ділянки, а також її розмінування.

Вранці 14 лютого 2021, під час зміни позицій військових повз огороджених і непозначених протитанкових мін, відбувся їх вибух. В результаті мінно-вибухової травми троє десантників загинули на місці.

Зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави. У випадку доведення провини йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 7 років.

Нагадаємо, 23 лютого бойовики на Донбасі обстріляли мирне населення через що загинув один цивільний. 22 лютого в зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі в результаті ворожого обстрілу загинув український військовослужбовець. За словами головнокомандувача ЗСУ, обстріл стався в Донецькій області, в районі шахти "Бутівка". Ще один український боєць отримав поранення. 26 лютого 10 бійців отримали різні травми і поранення через обстріли та підрив на невідомому вибуховому пристрої.