ГБР сообщило о результатах расследования гибели трех военных на Донбассе

Экс-начальнику инженерной службы воинской части грозит до 7 лет за халатное отношение к службе.

Государственное бюро расследований в рамках дела о гибели в Донбассе трех украинских военных 14 февраля, которые подорвались на минах, объявило подозрение экс-главе инженерной службы воинской части заключенных небрежном отношении к службе. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По данным расследования, 27-летний руководитель инженерной службы воинской части знал о наличии неучтенных взрывоопасных предметов на дороге около населенного пункта Новолуганское Бахмутского района Донецкой области.

Но он не принял мер к обозначению местонахождения боеприпасов знаками опасности, ограждения и охраны опасного участка, а также ее разминирования.

Утром 14 февраля 2021, при смене позиций военных мимо огражденных и необозначенных противотанковых мин, состоялся их взрыв. В результате минно-взрывной травмы трое десантников погибли на месте.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Напомним, 23 февраля боевики на Донбассе обстреляли мирное население из-за чего погиб один гражданский. 22 февраля в зоне операции Объединенных сил на Донбассе в результате вражеского обстрела погиб украинский военнослужащий. По словам главнокомандующего ВСУ, обстрел произошел в Донецкой области, в районе шахты "Бутовка". Еще один украинский боец получил ранение. 26 февраля 10 бойцов получили различные травмы и ранения из-за обстрелов и подрыва на неизвестном взрывном устройстве.