У Черкасах розгорнуть тимчасовий шпиталь для хворих COVID-19

Мер міста Анатолій Бондаренко каже, що ситуація в регіоні контрольована.

Черкаська влада вирішила розгорнути тимчасовий шпиталь для заражених коронавірусом. Про це повідомив мер Черкас Анатолій Бондаренко у Facebook.

"Ми вирішили почати роботу тимчасового шпиталю для хворих COVID-19, який створений на базі пологового будинку в південно-західному районі", — повідомив мер міста.

За словами градоначальника, зараз у міській інфекційній лікарні 32 госпіталізованих із коронавірусом, у першій міській лікарні — 8, у третій міській лікарні — 39. Він додав, що ситуація контрольована.

За добу на Черкащині зафіксували 144 нові випадки інфікування коронавірусом. Усього в Україні зафіксовано 6 792 нових випадків коронавірусу.

Нагадаємо, у Національній академії наук заявляють, що весняна хвиля коронавірусу в Україні буде значно сильнішою, ніж осіння і може стати національною катастрофою. Зараз хвиля коронавірусу характеризується "суперсприйнятливістю і суперрозповсюдженням", а також великою кількістю важких і летальних випадків коронавірусу.

4 березня премʼєр-міністр України Денис Шмигаль провів прес-конференцію, присвячену року роботи свого уряду. На ній він заявив, що третя хвиля коронавірусу, яка вже почалася, може призвести до введення чергового локдауну.