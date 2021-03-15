В Черкассах развернут временный госпиталь для больных COVID-19

Мэр города Анатолий Бондаренко говорит, что ситуация в регионе контролируема.

Черкасские власти решили развернуть временный госпиталь для зараженных коронавирусом. Об этом сообщил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко в Facebook.

"Мы приняли решение начать работу временного госпиталя для больных COVID-19, который созданный на базе родильного дома в юго-западном районе", — сообщил мэр города.

По словам градоначальника, сейчас в городской инфекционной больнице 32 госпитализированных с коронавирусом, в первой городской больнице — 8, в третьей городской больнице — 39. Он добавил, что ситуация контролируема.

За сутки на Черкасщине обнаружили 144 новых случая инфицирования коронавирусом. Всего в Украине зафиксировано 6 792 новых случаев коронавируса.

Напомним, в Национальной академии наук заявляют, что весенняя волна коронавируса в Украине будет значительно сильнее, чем осенняя и может стать национальной катастрофой. Сейчас волна коронавируса характеризуется "супервосприимчивостью и суперраспространением", а также большим количеством тяжелых и летальных случаев коронавируса.

4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел пресс-конференцию, посвященную году работы своего правительства. На ней он заявил, что третья волна коронавируса, которая уже началась, может привести к введению очередного локдауна.