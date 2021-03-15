Статистика коронавируса на 15 марта: почти 7 тыс. новых случаев, лидирует Житомирская область

Наибольшее число новых случаев заражения зафиксировано в Житомирской, Львовской и Киевской областях.

По состоянию на 15 марта в Украине зафиксировано 6 792 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Среди заболевших – 326 детей и 109 медработников.

За последние сутки в Украине:

госпитализированы – 2 497 человек;

летальных случаев – 130;

выздоровели – 3 491 человек.

В больницах было проведено 27 598 тестов на коронавирус за сутки, из которых ПЦР-тестов – 17 338, методом ИФА – 3 236, а также 7 024 экспресс-теста.

За все время пандемии в Украине:

заболели — 1 467 548 человек;

выздоровели — 1 226 007 человек;

летальных исходов — 28 433;

проведено ПЦР-тестов — 7 377 404.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (778), Львовской (552), Киевской (464), Днепропетровской (439) и Винницкой (426) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев — 313 случаев;

Винницкая область — 426 случаев;

Волынская область — 129 случаев;

Днепропетровская область — 439 случаев;

Донецкая область — 85 случаев;

Житомирская область — 778 случаев;

Закарпатская — 333 случая;

Запорожская область — 61 случай;

Ивано-Франковская область — 330 случаев;

Киевская область — 464 случая;

Кировоградская область — 10 случаев;

Луганская — 19 случаев;

Львовская область — 552 случая;

Николаевская область — 310 случаев;

Одесская область — 407 случаев;

Полтавская область — 165 случаев;

Ровенская область — 111 случаев;

Сумская область — 197 случаев;

Тернопольская область — 274 случая;

Харьковская область — 373 случая;

Херсонская область — 53 случая;

Хмельницкая область — 329 случаев;

Черкасская область — 144 случая;

Черновицкая область — 396 случаев;

Черниговская область — 94 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Отметим, по состоянию на вечер воскресенья, 14 марта, в Украине пациентами с подозрением на коронавирус или с подтвержденным диагнозом заняты 33 058 койко-мест из 71 130 (или 46,48% от общего их числа), что на 1 218 больше, чем сутками ранее (вчера их было 31 840).

В Национальной академии наук заявили, что весенняя волна коронавируса в Украине будет значительно сильнее, чем осенняя и может стать "национальной катастрофой". Ученые говорят, что весенняя волна выше и стремительней, чем осенняя.

Тем временем в Украине продолжается вакцинация населения против коронавируса, которая продвигается в три раза медленнее, чем планировали в Минздраве. Если текущие темпы вакцинации сохранятся, почти 40% доз вакцины от коронавируса CoviShield могут так и не быть использованы. 500 тысяч доз препарата, который Украина ранее закупила у Индии, должны быть использованы до 23 июня этого года.