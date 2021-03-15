Статистика коронавірусу станом на 15 березня: 130 летальних випадків
Найбільша кількість нових випадків зараження зафіксована в Житомирській, Львівській і Київській областях.
Станом на 15 березня в Україні зафіксовано 6 792 нових випадків коронавірусу. Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.
Серед захворілих — 326 дітей та 109 медпрацівників.
За останню добу в Україні:
- госпіталізовані — 2 497 осіб;
- летальних випадків — 130;
- одужали — 3 491 осіб.
У лікарнях було проведено 27 598 тестів на коронавірус за добу, з яких ПЛР-тестів — 17 338, методом ІФА — 3 236, а також 7 024 експрес-тести.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли — 1 467 548 осіб;
- одужали — 1 226 007 людей;
- летальних випадків — 28 433;
- проведено ПЛР-тестів — 7 377 404.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Житомирській (778), Львівській (552), Київській (464), Дніпропетровській (439) та Вінницькій (426) областях.
Кількість захворювань у регіонах на добу:
- Київ — 313 випадків;
- Вінницька область — 426 випадків;
- Волинська область — 129 випадків;
- Дніпропетровська область — 439 випадків;
- Донецька область — 85 випадків;
- Житомирська область — 778 випадків;
- Закарпатська — 333 випадки;
- Запорізька область — 61 випадок;
- Івано-Франківська область — 330 випадків;
- Київська область — 464 випадки;
- Кіровоградська область — 10 випадків;
- Луганська — 19 випадків;
- Львівська область — 552 випадки;
- Миколаївська область — 310 випадків;
- Одеська область — 407 випадків;
- Полтавська область — 165 випадків;
- Рівненська область — 111 випадків;
- Сумська область — 197 випадків;
- Тернопільська область — 274 випадки;
- Харківська область — 373 випадки;
- Херсонська область — 53 випадки;
- Хмельницька область — 329 випадків;
- Черкаська область — 144 випадки;
- Чернівецька область — 396 випадків;
- Чернігівська область — 94 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.
Зазначимо, станом на вечір неділі, 14 березня, в Україні пацієнтами з підозрою на коронавірус або з підтвердженим діагнозом зайняті 33 058 ліжко-місць із 71 130 (або 46,48% від загальної їхньої кількості), що на 1 218 більше, ніж добою раніше (вчора їх було 31 840).
У Національній академії наук заявили, що весняна хвиля коронавірусу в Україні буде значно сильніша, ніж осіння і може стати "національною катастрофою". Вчені говорять, що весняна хвиля вища й стрімкіша, ніж осіння.
Тим часом в Україні триває вакцинація населення проти коронавірусу, яка просувається втричі повільніше, ніж планували в Міністерстві охорони здоров'я. Якщо поточні темпи вакцинації збережуться, майже 40% доз вакцини від коронавірусу CoviShield можуть так і не бути використані. 500 тисяч доз препарату, який Україна раніше закупила у Індії, повинні бути використані до 23 червня цього року.