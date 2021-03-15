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Статистика коронавірусу станом на 15 березня: 130 летальних випадків

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коронавірус, Україна, covid-19, лікарня
Фото: КМДА

Найбільша кількість нових випадків зараження зафіксована в Житомирській, Львівській і Київській областях.

Станом на 15 березня в Україні зафіксовано 6 792 нових випадків коронавірусу. Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

Серед захворілих — 326 дітей та 109 медпрацівників.

За останню добу в Україні:

  • госпіталізовані — 2 497 осіб;
  • летальних випадків — 130;
  • одужали — 3 491 осіб.

У лікарнях було проведено 27 598 тестів на коронавірус за добу, з яких ПЛР-тестів — 17 338, методом ІФА — 3 236, а також 7 024 експрес-тести.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли — 1 467 548 осіб;
  • одужали — 1 226 007 людей;
  • летальних випадків — 28 433;
  • проведено ПЛР-тестів — 7 377 404.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Житомирській (778), Львівській (552), Київській (464), Дніпропетровській (439) та Вінницькій (426) областях.

Кількість захворювань у регіонах на добу:

  • Київ — 313 випадків;
  • Вінницька область — 426 випадків;
  • Волинська область — 129 випадків;
  • Дніпропетровська область — 439 випадків;
  • Донецька область — 85 випадків;
  • Житомирська область — 778 випадків;
  • Закарпатська — 333 випадки;
  • Запорізька область — 61 випадок;
  • Івано-Франківська область — 330 випадків;
  • Київська область — 464 випадки;
  • Кіровоградська область — 10 випадків;
  • Луганська — 19 випадків;
  • Львівська область — 552 випадки;
  • Миколаївська область — 310 випадків;
  • Одеська область — 407 випадків;
  • Полтавська область — 165 випадків;
  • Рівненська область — 111 випадків;
  • Сумська область — 197 випадків;
  • Тернопільська область — 274 випадки;
  • Харківська область — 373 випадки;
  • Херсонська область — 53 випадки;
  • Хмельницька область — 329 випадків;
  • Черкаська область — 144 випадки;
  • Чернівецька область — 396 випадків;
  • Чернігівська область — 94 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.

Зазначимо, станом на вечір неділі, 14 березня, в Україні пацієнтами з підозрою на коронавірус або з підтвердженим діагнозом зайняті 33 058 ліжко-місць із 71 130 (або 46,48% від загальної їхньої кількості), що на 1 218 більше, ніж добою раніше (вчора їх було 31 840).

У Національній академії наук заявили, що весняна хвиля коронавірусу в Україні буде значно сильніша, ніж осіння і може стати "національною катастрофою". Вчені говорять, що весняна хвиля вища й стрімкіша, ніж осіння.

Тим часом в Україні триває вакцинація населення проти коронавірусу, яка просувається втричі повільніше, ніж планували в Міністерстві охорони здоров'я. Якщо поточні темпи вакцинації збережуться, майже 40% доз вакцини від коронавірусу CoviShield можуть так і не бути використані. 500 тисяч доз препарату, який Україна раніше закупила у Індії, повинні бути використані до 23 червня цього року.