Статистика коронавірусу станом на 15 березня: 130 летальних випадків

Найбільша кількість нових випадків зараження зафіксована в Житомирській, Львівській і Київській областях.

Станом на 15 березня в Україні зафіксовано 6 792 нових випадків коронавірусу. Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

Серед захворілих — 326 дітей та 109 медпрацівників.

За останню добу в Україні:

госпіталізовані — 2 497 осіб;

летальних випадків — 130;

одужали — 3 491 осіб.

У лікарнях було проведено 27 598 тестів на коронавірус за добу, з яких ПЛР-тестів — 17 338, методом ІФА — 3 236, а також 7 024 експрес-тести.

За весь час пандемії в Україні:

захворіли — 1 467 548 осіб;

одужали — 1 226 007 людей;

летальних випадків — 28 433;

проведено ПЛР-тестів — 7 377 404.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Житомирській (778), Львівській (552), Київській (464), Дніпропетровській (439) та Вінницькій (426) областях.

Кількість захворювань у регіонах на добу:

Київ — 313 випадків;

Вінницька область — 426 випадків;

Волинська область — 129 випадків;

Дніпропетровська область — 439 випадків;

Донецька область — 85 випадків;

Житомирська область — 778 випадків;

Закарпатська — 333 випадки;

Запорізька область — 61 випадок;

Івано-Франківська область — 330 випадків;

Київська область — 464 випадки;

Кіровоградська область — 10 випадків;

Луганська — 19 випадків;

Львівська область — 552 випадки;

Миколаївська область — 310 випадків;

Одеська область — 407 випадків;

Полтавська область — 165 випадків;

Рівненська область — 111 випадків;

Сумська область — 197 випадків;

Тернопільська область — 274 випадки;

Харківська область — 373 випадки;

Херсонська область — 53 випадки;

Хмельницька область — 329 випадків;

Черкаська область — 144 випадки;

Чернівецька область — 396 випадків;

Чернігівська область — 94 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.

Зазначимо, станом на вечір неділі, 14 березня, в Україні пацієнтами з підозрою на коронавірус або з підтвердженим діагнозом зайняті 33 058 ліжко-місць із 71 130 (або 46,48% від загальної їхньої кількості), що на 1 218 більше, ніж добою раніше (вчора їх було 31 840).

У Національній академії наук заявили, що весняна хвиля коронавірусу в Україні буде значно сильніша, ніж осіння і може стати "національною катастрофою". Вчені говорять, що весняна хвиля вища й стрімкіша, ніж осіння.

Тим часом в Україні триває вакцинація населення проти коронавірусу, яка просувається втричі повільніше, ніж планували в Міністерстві охорони здоров'я. Якщо поточні темпи вакцинації збережуться, майже 40% доз вакцини від коронавірусу CoviShield можуть так і не бути використані. 500 тисяч доз препарату, який Україна раніше закупила у Індії, повинні бути використані до 23 червня цього року.